Естонія пропонує повне торговельне ембарго щодо рф — Finance.ua

Естонія пропонує повне торговельне ембарго щодо рф Сьогодні 10:29 — Аграрний ринок

Естонія пропонує повне торговельне ембарго щодо рф

Уряд Естонії схвалив пропозиції щодо дванадцятого пакета санкцій Євросоюзу проти рф, серед яких введення повного торгового ембарго.

Про це 28 вересня заявив міністр закордонних справ країни Маргус Цахкна, повідомляє Postimees

Він зазначив, що в ситуації, коли росія продовжує незаконну агресію проти України і світового порядку, заснованого на міжнародному праві, необхідно й надалі посилювати санкції проти кремля.

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«Уряд схвалив позицію Естонії щодо 12-го пакета санкцій Європейського Союзу, для чого ми негайно почнемо шукати підтримку країн-членів ЄС і партнерів-однодумців», — наголосив глава МЗС.

За словами Цахкни, Таллінн вимагатиме, щоб новий пакет санкцій Євросоюзу включав повне торгове ембарго щодо росії, оскільки будь-яка торгівля з москвою недоцільна.

Також він уточнив, що країна схвалила й альтернативні пропозиції щодо посилення санкцій, зокрема, заборону на транзит товарів, що підпадають під санкції, і більш різке скорочення доходів від експорту російських енергоносіїв.

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