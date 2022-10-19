Ердоган заявив про створення хаба для постачання газу з росії — Finance.ua

Ердоган заявив про створення хаба для постачання газу з росії Вчора 18:39 — Енергетика

Ердоган заявив про створення хаба для постачання газу з росії

На території Туреччини буде створено міжнародний газовий хаб для постачання російського палива до Європи. Про таку домовленість з путіним повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 19 жовтня в парламенті.

Про це пише Hurriyet.

«Європа думає про те, як забезпечити себе енергією майбутньої зими. На щастя, у Туреччини такої проблеми немає. Більше того, я сподіваюся, що Туреччина стане центром постачання природного газу», — сказав він.

За словами Ердогана, про створення в Туреччині газового хаба він домовився на минулій зустрічі з путіним.

«Європа зможе отримувати свій природний газ через Туреччину», — заявив Ердоган.

Нагадаємо, росія скоротила постачання газу до Європи після того, як Захід підтримав Україну і ввів санкції. Через це країни змушені шукати альтернативні джерела постачання.

13 жовтня на переговорах в Астані путін запропонував Ердогану створити газовий хаб у Туреччині. російський диктатор вважає, що такий хаб може стати не лише місцем продажу газу до європейських країн, а й майданчиком для утворення ціни на пальне.

18 жовтня Єврокомісія представила низку заходів, спрямованих на боротьбу з енергетичною кризою. Зокрема, країнам ЄС запропоновано ділитися одна з одною газом при виникненні надзвичайної ситуації.

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