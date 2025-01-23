Ера мемкоїнів триватиме до 2028 року, — криптоексперт — Finance.ua
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Ера мемкоїнів триватиме до 2028 року, — криптоексперт

Криптовалюта
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Ера мемкоїнів триватиме до 2028 року, — криптоексперт
Ера мемкоїнів триватиме до 2028 року, — криптоексперт
Мем-культура повністю захопила фінансові ринки, а Дональд Трамп став символом нової ери інвестування. Створений ним мемкоїн $TRUMP показав, як роздрібні інвестори, що орієнтуються на тренди та впливових осіб, змінюють ринок. І цю хвилю не зупинити принаймні до 2028 року, вважає Кі Янг Джу, засновник і генеральний директор CryptoQuant.
Оскільки роздрібні інвестори часто не мають часу чи знань для глибокого аналізу ринку, тому покладаються на тренди, створювані соціальними мережами та медіа. У добу платформ на кшталт Robinhood і криптобірж вони легко долучаються до ринків, формуючи хаотичну волатильність, на якій наживаються великі гравці.
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Адміністрація Трампа вирішила очолити цей рух, а не боротись з ним, і запустила власний мемкоїн. Монета TRUMP отримала свою цінність не через продуктивну діяльність, а через популярність і підтримку спільноти. Далі була монета MELANIA, названа на честь дружини президента США. А далі вже з’явилось кілька скам-токенів названих на честь родичів лидера США. Під час запуску трампівського мемкоїна кількість запитів в Google «How to buy crypto» різко зросла.
Ера мемкоїнів триватиме до 2028 року, — криптоексперт
Успіх TRUMP показув, що мем-культура у фінансах має глибоке коріння. Децентралізований крипторинок дає платформу для створення необмеженої кількості мем-активів, і ця тенденція ставатиме тільки масштабнішою як мінімум ще кілька років.
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