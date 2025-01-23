Ера мемкоїнів триватиме до 2028 року, — криптоексперт Сьогодні 21:46 — Криптовалюта

Ера мемкоїнів триватиме до 2028 року, — криптоексперт

Мем-культура повністю захопила фінансові ринки, а Дональд Трамп став символом нової ери інвестування. Створений ним мемкоїн $TRUMP показав, як роздрібні інвестори, що орієнтуються на тренди та впливових осіб, змінюють ринок. І цю хвилю не зупинити принаймні до 2028 року, вважає Кі Янг Джу, засновник і генеральний директор CryptoQuant.

Оскільки роздрібні інвестори часто не мають часу чи знань для глибокого аналізу ринку, тому покладаються на тренди, створювані соціальними мережами та медіа. У добу платформ на кшталт Robinhood і криптобірж вони легко долучаються до ринків, формуючи хаотичну волатильність, на якій наживаються великі гравці.

Читайте також 14% американців купили мемкоїн Трампа

Адміністрація Трампа вирішила очолити цей рух, а не боротись з ним, і запустила власний мемкоїн. Монета TRUMP отримала свою цінність не через продуктивну діяльність, а через популярність і підтримку спільноти. Далі була монета MELANIA, названа на честь дружини президента США. А далі вже з’явилось кілька скам-токенів названих на честь родичів лидера США. Під час запуску трампівського мемкоїна кількість запитів в Google «How to buy crypto» різко зросла.

Успіх TRUMP показув, що мем-культура у фінансах має глибоке коріння. Децентралізований крипторинок дає платформу для створення необмеженої кількості мем-активів, і ця тенденція ставатиме тільки масштабнішою як мінімум ще кілька років.

Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.