Епоха ринку роботодавця: кого шукають та які зарплати пропонують роботодавці (інфографіка) — Finance.ua

Епоха ринку роботодавця: кого шукають та які зарплати пропонують роботодавці (інфографіка) Вчора 08:09 — Особисті фінанси

Епоха ринку роботодавця: кого шукають та які зарплати пропонують роботодавці (інфографіка)

Ринок праці продовжує відновлюватися. Якщо взяти кількість вакансій, розміщених на robota.ua сайті станом на 1 лютого 2022 року (близько 100 тис.) за 100%, то 1 березня кількість вакансій впала до критичного мінімуму — 7% (7 тис. вакансій).

Однак після цього бізнес потроху адаптовувався до змін і ринок праці почав оживати. Щомісяця кількість вакансій на сайті зростає на 5%. І станом на 1 серпня було 38% вакансій від довоєнного рівня — 37 тис. — 38 тис. вакансій.

Про це свідчить глобальне дослідження українського професійного HR-хабу HUB. HR Today, опубліковане на порталі robota.ua.

Динаміка вакансій та резюме

Як зазначив керівник відділу маркетингової аналітики robota.ua Іван Ромашов, якщо орієнтуватися на кількість вакансій та резюме довоєнного періоду, то на початку травня і кандидати, і роботодавці зменшили свою активність майже до 0, після чого вона почала відновлюватися. Першими почали відновлюватися пошукачі, своєї довоєнної активності вони досягли 12 липня. Наразі активність кандидатів перебуває на довоєнному рівні.

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Настала епоха ринку роботодавця — вакансій дуже мало, а пошукачів дуже багато. Нагадаємо, що до війни в Україні був саме ринок пошукача — вакансій було дуже багато, а пошукачів — мало.

Топ-5 міст за кількістю вакансій:

1 місце — Київ — 13 282;

2 місце — Львів — 3 754;

3 місце — Дніпро — 2 396;

4 місце — Одеса — 1 920;

5 місце — Вінниця — 920.

Структура вакансій: 51% вакансій зосереджено у 2 містах — Київ (40%) та Львів (11%). А також: Дніпро — 8%, Одеса — 5%, Вінниця та Харків — по 4%, Полтава, Хмельницький, Івано-Франківськ, Ужгород — по 3%, інші — 16%.

Найпопулярніші вакансії серед роботодавців в Україні

Продавець-консультант — 11 520 грн.

Робочий виробництва — 15 421 грн.

Водій — 26 320 грн.

Інтернет-маркетинг, SEO, інтернет-реклама — 19 950 грн.

Бухгалтер — 13 854 грн.

Віддалена робота у серпні у порівнянні з довоєнним часом змінилася таким чином. Якщо загалом в лютому по Україні нараховувалося майже 6 тисяч вакансій, де працівникам пропонували працювати віддалено, то у серпні їх кількість зменшилася до 4 тис.

За містами динаміка виглядає так:

Київ — лютий (2 188 вакансій) — серпень (2 421);



Львів — лютий (946) — серпень (400);

Одеса — лютий (591) — серпень (209);

Дніпро — лютий (296) — серпень (178);

Вінниця — лютий (118) — серпень (60).

Найбільш популярні вакансії віддаленої роботи зараз в Україні:

оператор кол-центру;

веб-розробник;

спеціаліст тех. підтримки;

інтернет-маркетолог;

копірайтер.

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