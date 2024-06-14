«Енергоатом» пояснив, чому блоки АЕС виводять із генерації саме зараз — Finance.ua

«Енергоатом» пояснив, чому блоки АЕС виводять із генерації саме зараз Сьогодні 19:15 — Енергетика

«Енергоатом» пояснив, чому блоки АЕС виводять із генерації саме зараз

«Енергоатом» виводить блоки атомних електростанцій у ремонт у теплу пору року, коли відсутність електроенергії не буде такою нагальною для споживачів, як під час холодів. Ремонт та перезавантаження енергоблоків — необхідна процедура, яку треба проводити щорічно.

Про це сказав речник «Енергоатому» Леонід Олійник у коментарі hromadske.

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Він пояснив: для того, щоб блок нормально працював протягом року, раз на рік його ремонтують та перевантажують паливо. А втім, кількість, терміни та вся інша інформація щодо цих робіт є засекреченою.

«У нас зараз засекречена навіть потужність, яку ми видаємо, тому що дуже просто розрахувати кількість блоків у роботі та кількість блоків у ремонті. Всі ми перебуваємо під загрозою ракетних ударів», — сказав Олійник.

Він зазначив, що українські енергетики готуються передусім до опалювального сезону, тому ці роботи проводять зараз.

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«Раніше ми це робили упродовж року — виводили і влітку, і взимку, і восени, коли працювала нормально система і все було ціле. Зараз, в останні воєнні роки, ми виводимо наші блоки тільки в теплу пору року, коли люди менше потерпатимуть від відсутності електроенергії. Все це готується. Єдина мета — вийти на максимальну потужність саме на холодну пору року. Тут ми нічого не можемо зробити, раз на рік блок треба ремонтувати та перезавантажувати», — пояснив Олійник.

В «Енергоатомі» зазначали, цього року ремонти проводять на 8 енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. На Запорізькій АЕС планові ремонти не проводять із моменту її окупації.

hromadske За матеріалами:

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