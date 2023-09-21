Енергоатом почав гасити борги за минулий рік — Finance.ua

Енергоатом почав гасити борги за минулий рік Вчора 05:09 — Фондовий ринок

Енергоатом почав гасити борги за минулий рік

У вересні 2023 року НАЕК Енергоатом зменшила заборгованість за минулий рік за послугу ПСО на понад 2 млрд грн, яка виникла через окупацію та відключення Запорізької АЕС.

Про це йдеться в повідомленні НАЕК.

Загалом Енергоатом заплатив за послугу ПСО за вересень 2023 року вже понад 6,3 млрд грн — це 70% від її прогнозної вартості.

Як зазначається в повідомленні, це дає змогу постачальникам універсальних послуг використовувати близько 3,3 млрд грн для власних розрахунків.

Також Енергоатом повідомив, що завершує планову ремонтну кампанію 2023 року — до об'єднаної енергомережі вже під'єднано сім атомних енергоблоків, з яких шість — тисячники.

Зазначається, що введення в роботу енергоблоків після планового перевантаження свіжим паливом дозволило Енергоатому як виробляти електроенергію, так і отримувати доходи від її продажу. У компанії додали, що це дає змогу вже у вересні сплачувати послугу ПСО в повному обсязі.

Також в Енергоатомі додали, що найближчим часом із планового ремонту виведуть ще два атомні енергоблоки.

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