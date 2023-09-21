Енергоатом почав гасити борги за минулий рік — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Енергоатом почав гасити борги за минулий рік

Фондовий ринок
198
Енергоатом почав гасити борги за минулий рік
Енергоатом почав гасити борги за минулий рік
У вересні 2023 року НАЕК Енергоатом зменшила заборгованість за минулий рік за послугу ПСО на понад 2 млрд грн, яка виникла через окупацію та відключення Запорізької АЕС.
Про це йдеться в повідомленні НАЕК.
Загалом Енергоатом заплатив за послугу ПСО за вересень 2023 року вже понад 6,3 млрд грн — це 70% від її прогнозної вартості.
Читайте також
Як зазначається в повідомленні, це дає змогу постачальникам універсальних послуг використовувати близько 3,3 млрд грн для власних розрахунків.
Також Енергоатом повідомив, що завершує планову ремонтну кампанію 2023 року — до об'єднаної енергомережі вже під'єднано сім атомних енергоблоків, з яких шість — тисячники.
Читайте також
Зазначається, що введення в роботу енергоблоків після планового перевантаження свіжим паливом дозволило Енергоатому як виробляти електроенергію, так і отримувати доходи від її продажу. У компанії додали, що це дає змогу вже у вересні сплачувати послугу ПСО в повному обсязі.
Також в Енергоатомі додали, що найближчим часом із планового ремонту виведуть ще два атомні енергоблоки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.