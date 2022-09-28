«Енергоатом» до 2025 року хоче розгорнути мережу зарядних станцій для електрокарів — Finance.ua
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«Енергоатом» до 2025 року хоче розгорнути мережу зарядних станцій для електрокарів

Енергетика
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«Енергоатом» до 2025 року хоче розгорнути мережу зарядних станцій для електрокарів
«Енергоатом» до 2025 року хоче розгорнути мережу зарядних станцій для електрокарів
НАЕК «Енергоатом» планує протягом двох років розгорнути мережу зі 120 зарядних станцій для електромобілів.
Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики, відповідне розпорядження Кабінет міністрів схвалив 27 вересня.
Мережа складатиметься зі 120 автомобільних електричних зарядних станцій: 40 великої потужності (160+ кВт) та 80 — середньої потужності (60+ кВт) в обласних центрах та на основних автомагістралях України. Мережу планують створити впродовж двох років.
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«В Україні на сьогодні разом з „гібридами“ кількість електрифікованих авто складає понад 100 тисяч. Створення національної інфраструктури зарядних станцій стане поштовхом не лише для поширення приватного електротранспорту, а й розвитку нових сервісів з використанням електромобілів, наприклад, у сфері доставки та логістики», — коментує міністр енергетики Герман Галущенко.
При цьому, додав він, розвиток електротранспорту і супутньої інфраструктури сприяє зменшенню залежності України від викопного палива, зниженню рівня шкідливих викидів в атмосферу, а відтак — і покращенню загального екологічної ситуації.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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