Електронний запис в ДМС: як скористатися послугою — Finance.ua

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Електронний запис в ДМС: як скористатися послугою

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Електронний запис в ДМС: як скористатися послугою
Електронний запис в ДМС: як скористатися послугою, Фото: freepik
Державна міграційна служба України пропонує зручну можливість запису в електронну чергу для отримання послуг. Це дозволяє значно скоротити час очікування та попередньо запланувати візит.
Про це повідомили в МВС України.
Під час запису в електронну чергу ви можете здійснити оплату послуги онлайн. Якщо у вас зміняться плани, скасовувати власний запис не потрібно — це відбудеться автоматично.

Покрокова інструкція

  • Перейдіть на офіційний сайт Державної міграційної служби та знайдіть розділ «Електронна черга»;
  • оберіть категорію послуги, яка вам потрібна;
  • вкажіть місце, дату та час отримання послуги;
  • додайте свої контактні дані, після чого ви отримаєте СМС-повідомлення з інформацією про номер у черзі;
  • сплатіть обовʼязковий платіж під час здійснення реєстрації у електронній черзі, у будь-якому банку або через термінал у приміщенні ДМС;
  • отримайте послугу, звернувшись до обраного відділення ДМС із документами у зазначений час.
У МВС зауважили, система електронної черги не допускає запізнення. У випадку вашої відсутності у приміщенні підрозділу ДМС у момент виклику, запис до електронної черги буде анульовано системою.
Електронний запис дозволяє значно скоротити час очікування та спланувати свій візит заздалегідь.
Нагадаємо, до Єдиного порталу повідомлень викривачів приєдналося понад 7,5 тисячі організацій та надійшло понад 4 тис. повідомлень. У НАЗК розповіли, як організаціям під’єднатися до порталу викривачів корупції.
За матеріалами:
Finance.ua
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