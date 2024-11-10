Електронний запис в ДМС: як скористатися послугою — Finance.ua

Електронний запис в ДМС: як скористатися послугою Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

Електронний запис в ДМС: як скористатися послугою, Фото: freepik

Державна міграційна служба України пропонує зручну можливість запису в електронну чергу для отримання послуг. Це дозволяє значно скоротити час очікування та попередньо запланувати візит.

Про це повідомили в МВС України.

Під час запису в електронну чергу ви можете здійснити оплату послуги онлайн. Якщо у вас зміняться плани, скасовувати власний запис не потрібно — це відбудеться автоматично.

Покрокова інструкція

Перейдіть на офіційний сайт Державної міграційної служби та знайдіть розділ «Електронна черга»;

оберіть категорію послуги, яка вам потрібна;

вкажіть місце, дату та час отримання послуги;

додайте свої контактні дані, після чого ви отримаєте СМС-повідомлення з інформацією про номер у черзі;

сплатіть обовʼязковий платіж під час здійснення реєстрації у електронній черзі, у будь-якому банку або через термінал у приміщенні ДМС;

отримайте послугу, звернувшись до обраного відділення ДМС із документами у зазначений час.

У МВС зауважили, система електронної черги не допускає запізнення. У випадку вашої відсутності у приміщенні підрозділу ДМС у момент виклику, запис до електронної черги буде анульовано системою.

Електронний запис дозволяє значно скоротити час очікування та спланувати свій візит заздалегідь.

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