Електромобілі заживили ціле місто під час блекауту в Австралії — Finance.ua

Електромобілі заживили ціле місто під час блекауту в Австралії Сьогодні 18:33 — Технології&Авто

Електромобілі заживили ціле місто під час блекауту в Австралії

У Канберрі, Австралія, під час сильного шторму без електропостачання залишилися десятки тисяч будинків. На допомогу місту прийшли електромобілі.

Старший науковий співробітник Австралійського національного університету доктор Бйорн Штурмберг пояснив, що команда має парк із 51 електромобіля по всьому Канберрі. Вони контролюють мережу і щоразу, коли підключені до мережі, можуть швидко вводити короткі спалахи енергії для відновлення балансу системи, якщо національна мережа швидко втрачає електроенергію.

Це стало в пригоді під час сильного шторму в лютому, який призвів до масштабного знеструмлення. Ці «батареї на колесах» змогли дати резерв, необхідний для реагування служб: транспортні засоби подавали електроенергію протягом десяти хвилин. За словами дослідника, лютнева подія стала першим реальним випробуванням цієї системи.

«У нас був автопарк із 51 електромобіля, що не зрівняється з найбільшим вугільним генератором у Вікторії. З них [16 транспортних засобів], які були підключені, відреагували саме так, як було призначено, і вони забезпечили трохи більш як 100 кіловатів електроенергії назад в мережу, що сприяло перебалансуванню попиту та пропозиції в національній мережі», — каже Штурмберг в коментарі ABC

Дослідник наголошує, що якби 100 000 електромобілів, проданих в Австралії минулого року, могли за потреби повертати електроенергію в національну мережу, вони забезпечували б приблизно стільки ж електроенергії, скільки потрібно для всієї Австралійської столичної території та Нового Південного Уельса.

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«Могло б бути щось на кшталт сповіщень від автовиробників всім їхнім автівкам про те, що «Ой, у нас така подія раз на п’ять років, давайте просто припинимо зарядку на пів години, а потім повернемось до того, що робили», — додає він.

Місцева влада вважає, що така система може відкрити нові можливості для країни, зменшити рахунки за електроенергію та допомогти швидше закрити вугільні та газові електростанції.

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