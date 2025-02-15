Електромобілі перевершують авто з ДВЗ за довговічністю — дослідження Сьогодні 02:11 — Технології&Авто

Електромобілі перевершують авто з ДВЗ за довговічністю — дослідження, Фото: freepik

Нове дослідження показало, що побоювання щодо довговічності та надійності електромобілів можна залишити в минулому. Вони уже наблизилися за цими показниками до автівок з двигунами внутрішнього згорання, а в деяких показниках навіть перевершили їх.

Про це пише New Atlas.

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Дослідження вивчило майже 300 мільйонів журналів випробувань Міністерства транспорту Великої Британії (MOT) між 2005 і 2022 роками.

Ці дані дали дослідникам можливість ретельно оцінити «здоров'я» кожного автомобіля на дорогах Сполученого Королівства, що дозволило їм порівняти довговічність різних силових агрегатів і автомобілів вцілому.

Термін служби електрокарів

Команди з Університету Каліфорнії в Сан-Дієго, Університету Бірмінгема, Лондонської школи економіки та політичних наук і Бернського університету в Швейцарії дійшли висновку, що електромобілі можуть за своє «життя» проїхати в середньому 199 500 км.

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Цей показник більше, ніж звичайний бензиновий автомобіль того ж покоління, і мають середній термін служби 18,4 року в порівнянні з 18,7 року для бензинових автомобілів і 16,8 року для дизельних.

Звичайно, перші електромобілі значно програвали у надійності автівкам з ДВЗ, але тепер це не так.

Покращення надійності

За даними дослідження, ймовірність виходу з ладу електромобіля зменшувалася на 12% з кожним роком виробництва, і це найвищий рівень зростання надійності, порівняно з дизельними та бензиновими авто.

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За словами одного з дослідників, професора економіки Бірмінгемського університету Роберта Елліотта, електромобілі пропонують значні екологічні переваги.

Попри вищі початкові викиди від виробництва, довговічні електромобілі можуть швидко компенсувати свій вуглецевий слід, сприяючи боротьбі зі зміною клімату, що робить їх більш стійким довгостроковим варіантом.

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