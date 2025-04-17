Ексзаступнику голови ОП оголосили підозри у відмиванні грошей та хабарництві — Finance.ua

Ексзаступнику голови ОП оголосили підозри у відмиванні грошей та хабарництві Сьогодні 11:15 — Кримінал

Ексзаступнику голови ОП оголосили підозри у відмиванні грошей та хабарництві, Фото: nabu.gov.ua

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили колишнього заступника керівника Офісу Президента України (2019−2024 рр.) на легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі. Особа вже притягується до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення на суму 15,7 млн грн.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

За даними слідства, підозрюваний у період 2019−2021 рр. незаконно набув готівкові кошти, які вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м. у рекреаційній зоні Одещини. Для маскування таких дій звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав для зведення об’єктів майже 6,5 млн грн. Готове майно, яким фактично користувався топпосадовець, спочатку оформили на товариство, а після повідомлення йому про підозру у травні 2024 року переоформили на довірену особу.

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Детективи також встановили, що в 2022 році до топпосадовця звернувся власник будівельної компанії з пропозицією надати хабар у вигляді робіт та послуг на суму 100 тис. дол. США для зведення одного зі згаданих будинків на узбережжі. За це просив посприяти ухваленню Антимонопольним комітетом України рішення про скасування результатів тендеру, в якому переміг конкурент, а у новому тендері — забезпечити перемогу його компанії. Топпосадовець пристав на пропозицію, використав службове становище та виконав взяті на себе зобов’язання. АМКУ ж згодом ухвалив «потрібне» рішення.

Про підозру наразі повідомлено:

колишньому заступнику керівника Офісу Президента України (2019−2024 рр.) — ч. 1 ст. 368−5, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 368 КК України;

власнику будівельної компанії — ч. 1 ст. 369 КК України.

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