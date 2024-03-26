Експортери затримали повернення валютної виручки на понад $7 мільярдів, але ситуація покращується — НБУ Сьогодні 11:35 — Валюта

Експортери затримали повернення валютної виручки на понад $7 мільярдів, але ситуація покращується — НБУ

Загальний обсяг експортних операцій, за якими було перевищено граничні строки розрахунків становив еквівалент 7,17 мільярда доларів за останні 10 років.

Про це повідомили у Національному банку у відповідь на запит ЕП.

Водночас у регуляторі зазначили, що не вся вказана ними сума є результатом «чорного експорту».

«Граничні строки розрахунків за експортними операціями можуть порушуватися через об'єктивні причини, а валютна виручка — повернена через певний час», — йдеться у відповіді Нацбанку.

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Там додали, що після 24 лютого 2022 року запровадили низку жорстких валютних обмежень. Водночас деякі винахідливі підприємці досить швидко навчилися обходити ці обмеження, на що НБУ був вимушений оперативно реагувати та вносити зміни до відповідної постанови.

Разом з цим, останнім часом спостерігається покращення ситуації із поверненням валютної виручки.

Зокрема, у лютому 2024 року обсяги надходжень та продажу виручки від експортерів перевищили показники грудня, що не відповідає сезонним патернам. «У попередні роки лютневі показники зазвичай, навпаки, були суттєво меншими, ніж у грудні», — пояснюють у Нацбанку.

Таке покращення у надходженні валюти від експортерів назад в Україну у Нацбанку пояснюють результатами своєї взаємодії з урядом. Зокрема, НБУ працює з Кабміном над формуванням критеріїв для переліку верифікованих суб'єктів АПК, які займаються експортом сільськогосподарської продукції.

І хоча ці зміни набудуть чинності лише з 1 червня, проте, як зазначають у Нацбанку, підприємці вже почали відповідальніше ставитися до повернення виручки від експорту, аби не мати проблем у майбутньому.

«Національний банк має намір і надалі працювати з державними органами для вирішення питання своєчасного повернення експортної виручки в Україну. Це важливо для поліпшення стану валютного ринку та наближення кроків НБУ з пом’якшення валютних обмежень для бізнесу», — додають в НБУ.

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Економічна Правда За матеріалами:

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