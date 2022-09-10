Експорт металу через порти принесе у 1,5 більше валюти, ніж експорт зерна, — експерт — Finance.ua

Експорт металу через порти принесе у 1,5 більше валюти, ніж експорт зерна, — експерт Вчора 22:12

Відкриття морських портів для експорту металургійної продукції забезпечило б країну валютною виручкою та помогло стабілізувати курс гривні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента «Укрметалургпрому» Олександра Каленкова у інтерв’ю GMK

«Це (відкриття портів, — ред.) стало б без перебільшення проривом. Відновлення експорту морем вигідне насамперед для нашої економіки: відправлення металопродукції на зовнішні ринки дає більш ніж у 1,5 рази більше валюти, ніж аграрна продукція, яку почали вивозити в рамках „зернової угоди“». Відкриття портів для вантажів ГМК дасть змогу також стабілізувати курс гривні, оскільки, за попередніми підрахунками, забезпечить приплив до країни додатково $600 млн щомісяця", — наголосив Каленков.

Він також підкреслив: криза у галузі ГМК, яка вже призвела до закриття ряду підприємств та переведення працівників у простій, багато в чому пов’язана саме з логістикою та здорожчанням транспортних послуг у 4-6 разів. Тож відкриття портів для експорту металу не тільки стабілізує курс гривні, а й допоможе металургійним підприємствам відновити роботу і повернути людей з вимушених відпусток. Все, що потрібно для цього — проактивна позиція української влади.

«Має вестися ефективна дипломатична робота з українського боку. Адже, наприклад, Туреччина, яка неодноразово заявляла про готовність бути посередником у переговорах — точно зацікавлена у відновленні морських поставок продукції ГМК з України», — переконаний Каленков.

Нагадаємо, раніше металурги надали цифри, згідно з якими розблокування портів для експорту металу забезпечить Україні кілька мільярдів доларів валютних надходжень до кінця року. Загалом, залежно від цін на металургійну продукцію на світових ринках, країна отримає 8-10 млрд доларів валютної виручки на рік.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.