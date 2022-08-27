Розблокування експорту металу через порти поверне в Україну валюту, - експерт — Finance.ua
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Розблокування експорту металу через порти поверне в Україну валюту, - експерт

Казна та Політика
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Розширення дії «зернового коридору» на металопродукцію поверне в Україну валюту, що є надзвичайно важливо в умовах війни та девальвації гривні. Тому для країни розблокування експорту металу та руди — нагальне питання.
Про це повідомляється з посиланням на виконавчого директора Національної асоціації добувної промисловості України Оксану Орінчак.
«Металургійна промисловість генерує кожну восьму гривню, яка надходить до державного бюджету, і відповідає за 40% ВВП. Україна сильна не лише аграрним сектором, а й металургією! Як тільки експорт металургійної продукції буде розблоковано, у країну повернеться валюта — а в умовах війни та девальвації гривні валюта нам потрібна як ніколи», — підкреслила Орінчак.
За її словами, асоціація підтримує заяву заступника міністра економіки Тараса Качки, який раніше повідомив, що Україна закликала міжнародних партнерів розширити дію «зернового коридору» на метал.
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«Ми, як асоціація, дуже підтримуємо пана Качку: Україні потрібно експортувати не тільки зерно, а й метал! Металургія — це без перебільшення основа нашої економіки. Тож розблокування портів для експорту металу — це нагальне питання, вирішувати яке потрібно було ще вчора», — переконана Орінчак.
Нагадаємо, раніше ОП «Укрметалургпром» заявили, що відновлення морського експорту металу та руди забезпечить притік до країни додатково понад $600 млн щомісяця. Також це сприятиме стабілізації курсу гривні і дозволить утримувати валютний коридор у межах 33–36 грн/$.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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