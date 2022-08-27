Ринок землі: за час війни уклали 14,5 тис. угод — (інфографіка) Вчора 18:14 — Казна та Політика

За період війни в Україні укладено 14 505 угод на площі в 25 257 га.

Про це пише Мінагрополітики.

Регіони з найактивнішим ринком землі під час війни (за кількістю угод та за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини):

За останній тиждень було укладено 1560 правочинів у межах ринку землі за площею 2 432 га.

У цілому станом на сьогодні за увесь період функціонування ринку землі укладено 115 471 земельну угоду.

Площа земель згідно з зареєстрованими правочинами сягає 269 783 га.

Наразі подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5593 нотаріуси. Всього заяв — 6289, із них погоджено 5506, відмову отримали 781, у черзі — 2.

Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.

Лідерами за площами землі, щодо яких зафіксовано правочини, за увесь період є:

Харківщина (37,6 тис. га),

Дніпропетровщина (23,4 тис. га),

Кіровоградщина (21,4 тис. га);

Полтавщина (21,2 тис. га);

Херсонщина (21 тис. га).

УНН За матеріалами:

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