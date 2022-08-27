Ринок землі: за час війни уклали 14,5 тис. угод — (інфографіка) — Finance.ua
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Ринок землі: за час війни уклали 14,5 тис. угод — (інфографіка)

Казна та Політика
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За період війни в Україні укладено 14 505 угод на площі в 25 257 га.
Про це пише Мінагрополітики.
Регіони з найактивнішим ринком землі під час війни (за кількістю угод та за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини):
Ринок землі: за час війни уклали 14,5 тис. угод — (інфографіка)
За останній тиждень було укладено 1560 правочинів у межах ринку землі за площею 2 432 га.
У цілому станом на сьогодні за увесь період функціонування ринку землі укладено 115 471 земельну угоду.
Площа земель згідно з зареєстрованими правочинами сягає 269 783 га.
Наразі подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5593 нотаріуси. Всього заяв — 6289, із них погоджено 5506, відмову отримали 781, у черзі — 2.
Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.
Лідерами за площами землі, щодо яких зафіксовано правочини, за увесь період є:
  • Харківщина (37,6 тис. га),
  • Дніпропетровщина (23,4 тис. га),
  • Кіровоградщина (21,4 тис. га);
  • Полтавщина (21,2 тис. га);
  • Херсонщина (21 тис. га).
За матеріалами:
УНН
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