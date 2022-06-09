Експорт електроенергії дозволить Україні заробити 1,5 млрд євро до кінця 2022 року — Міненергетики — Finance.ua

Експорт електроенергії дозволить Україні заробити 1,5 млрд євро до кінця 2022 року — Міненергетики

Вчора 13:00 — Особисті фінанси

Експорт електроенергії дозволить Україні заробити 1,5 млрд євро до кінця 2022 року — Міненергетики

Експорт електроенергії дозволить Україні заробити 1,5 млрд євро до кінця 2022 року. Однак, через зростання цін на енергоносії росія заробляє навіть більше, ніж планувала.

Про це під час інтерв’ю «Суспільному» розповіла радник міністра енергетики Лана Зеркаль.

За її словами, Україна почала експорт електроенергії в країни Європейського Союзу. Лінії для експорту вже готові для таких країн, як Румунія, Угорщина, Словаччина та Польща.

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«Ми можемо заробляти мільярди доларів на цих продажах. Зокрема, до кінця цього року ми зможемо заробити до 1,5 мільярдів євро. Нам вдалося розпочати Комерційний перетік електроенергії фактично на 2,5 роки раніше, ніж це планувалося зробити. При цьому, ми обігнали країни Балтії, які тільки на середині цього шляху — вони почнуть експорт не раніше 2025 року. Було дуже багато сумнівів у тому, чи зможемо ми працювати відключеними від росії. А ми змогли вийти в ізольований режим за 4 години до початку війни», — сказала Зеркаль.

Вона підкреслила, що Україна виробляє набагато більше електроенергії, ніж нам потрібно, тому ми можемо забезпечити цей експорт і отримувати мільярди євро щорічно до державного бюджету.

Зеркаль також зазначила, що продаж нафти та нафтопродуктів є для росії основним шляхом покриття витрат на війну. Враховуючи те, що цього року дуже зросли ціни на енергоносії, росія заробляє навіть більше, ніж планувала. Тому введення нафтового ембарго є кроком до позбавлення рф можливості заробляти на цьому ринку.

Експорт електроенергії

Президент Володимир Зеленський 7 червня заявив, що Україна на сьогодні робить все можливе, щоб наростити можливості експорту електроенергії. За словами президента, досягти цього дозволять наявні в Україні потужності.

«Робимо все для того, щоб наростити наші можливості експорту електрики. Це дозволять робити наявні в Україні потужності. А після історичного приєднання нашої держави до об’єднаної енергомережі Європи такий експорт не тільки дозволяє нам збільшувати нашу валютну виручку, а й прямо впливати на стабілізацію енергетичної ситуації в країнах-сусідах, які скорочують споживання російських енергоресурсів», — зазначив президент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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