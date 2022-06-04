Україна постачатиме електроенергію до Молдови — Finance.ua

Україна постачатиме електроенергію до Молдови

Вчора 05:45 — Енергетика

З 4 червня розпочнеться постачання української електроенергії до Молдови.

Про це повідомила національна енергетична компанія «Енергоатом».

«З 04 червня 2022 року розпочнеться постачання української електроенергії до Молдови. ДП «НАЕК „Енергоатом“ — найбільший виробник електроенергії України — уклав експортний контракт з молдовською державною компанією Energocom. Відповідно до домовленостей, Енергоатом планує у червні поставити в Молдову 85,2 тис. МВт-год електроенергії за ціною $77 за 1 МВт-год», — повідомили в НАЕК.

Зазначається, що завдяки експорту «Енергоатом» отримає додаткове джерело для фінансування ПСО, за яким здійснюється постачання електроенергії населенню.

«Енергоспоживання Молдови значною мірою залежить від генерації на Молдовській ДРЕС, що належить рф. Український експорт дозволить країні диверсифікувати постачання електричної енергії та посилити її енергетичну безпеку», — кажуть на підприємстві.

Нагадаємо, енергосистеми обох країн були повністю синхронізовані з енергомережею континентальної Європи в середині березня 2022 року. Наразі Україна та Молдова продовжують партнерство та поглиблюють співпрацю.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.