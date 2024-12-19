Експерти заявили про «сильний старт біткоїна» у 2025 році — Finance.ua

Експерти заявили про «сильний старт біткоїна» у 2025 році Сьогодні 22:17 — Криптовалюта

Експерти заявили про «сильний старт біткоїна» у 2025 році

Експерти аналітичної компанії Matrixport спрогнозували «сильний старт біткоїна» у 2025 році. Вони заявили, що волатильність на крипторинку «була зміщена в бік зростання». За їхніми словами, ця сприятлива тенденція забезпечує першій криптовалюті позитивні рухи на початку 2025 року.

Аналітики підкреслили, що біткоїн зріс на 150% у 2024 році, а їхні дані вказують на сильний бичачий тренд. У Matrixport додали, що у лютому актив зріс на 44% — це найкращий місяць, найгірші показники були у квітні — зниження на 15%. Лише три з 12 місяців закінчилися «в мінусі».

Крім того, експерти відзначили приплив фіатних валют на криптовалютний ринок. За їхніми даними, це свідчить про те, що 2025 рік стане ще одним рекордним роком.

Також у CryptoQuant заявили про зростання обсягу торгів на ф’ючерсному та спотовому ринках з жовтня 2024 року, «що сприяло зростанню ціни біткоїна».

Проте вони наголосили, що останнім часом активність на ф’ючерсному ринку знизилася, але попит на спотовому ринку продовжує зростати.

«Це свідчить про те, що спекулятивний надлишок на ф’ючерсному ринку охолоджується, тоді як тиск покупців на спотовому ринку набирає сили. Забігаючи наперед, можна сказати, що ф’ючерсний ринок, ймовірно, пройде через цикли перегріву і ліквідацій, що сприятиме зростанню ціни біткоїна. Цей ціновий рух, в свою чергу, стимулюватиме подальший приплив капіталу на спотовий ринок», — додали у CryptoQuant.

Експерти підсумували, що на даний час немає видимих ознак перегріву наприкінці циклу, «що вказує на те, що біткоїн має значний простір для подальшого зростання».

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