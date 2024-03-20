Експерти розповіли, що впливає на запас ходу електромобіля — Finance.ua

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Експерти розповіли, що впливає на запас ходу електромобіля

Технології&Авто
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Експерти розповіли, що впливає на запас ходу електромобіля
Експерти розповіли, що впливає на запас ходу електромобіля
Фахівці AUTO.RIA.com з’ясували, які фактори впливають на запас ходу в авто з електричною установкою.

Технічний стан електромобіля

Регулярно перевіряйте розвал-сходження, гальма, колісні підшипники. Деякі вузли з часом зношуються й потребують заміни. У несправному стані вони можуть призводити до перевитрат енергії, гальмуючи автомобіль. Тож машини можуть бути на вид однакові, а технічно мати невидимі оку недоліки.

Шини

Недостатній тиск у шинах може істотно підвищити споживання енергії з батареї. Так, автомобіль їхатиме м’якше, однак на постійне зминання недокачаної шини потрібна додаткова енергія. Невідповідна розмірність шин теж може впливати на динаміку, максимальну швидкість та витрати кіловат-годин на сотню кілометрів пробігу.
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Стан батареї

Навіть одні й ті ж моделі могли комплектуватися різними батареями, з різницею у кілька кіловат-годин ємності, або ж з різним програмним резервом цієї ємності. Щоб уникнути неприємних сюрпризів, потрібно регулярно проводити діагностику елементу живлення.

Різниця в комплектаціях

Кожен електрокар може мати різний рівень оснащення, при чому ці рівні (набір опцій та назви) ще й різняться для різних ринків. Двозонний клімат-контроль, підігрів та масажер сидінь, велика кількість динаміків та потужна аудіосистема — все це потребує додаткової енергії. Як результат — зменшення запасу ходу.
Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
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