Експерти розповіли, що впливає на запас ходу електромобіля — Finance.ua

Експерти розповіли, що впливає на запас ходу електромобіля 20.03.2024, 01:21 — Технології&Авто

Експерти розповіли, що впливає на запас ходу електромобіля

Фахівці AUTO.RIA.com з’ясували, які фактори впливають на запас ходу в авто з електричною установкою.

Технічний стан електромобіля

Регулярно перевіряйте розвал-сходження, гальма, колісні підшипники. Деякі вузли з часом зношуються й потребують заміни. У несправному стані вони можуть призводити до перевитрат енергії, гальмуючи автомобіль. Тож машини можуть бути на вид однакові, а технічно мати невидимі оку недоліки.

Шини

Недостатній тиск у шинах може істотно підвищити споживання енергії з батареї. Так, автомобіль їхатиме м’якше, однак на постійне зминання недокачаної шини потрібна додаткова енергія. Невідповідна розмірність шин теж може впливати на динаміку, максимальну швидкість та витрати кіловат-годин на сотню кілометрів пробігу.

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Стан батареї

Навіть одні й ті ж моделі могли комплектуватися різними батареями, з різницею у кілька кіловат-годин ємності, або ж з різним програмним резервом цієї ємності. Щоб уникнути неприємних сюрпризів, потрібно регулярно проводити діагностику елементу живлення.

Різниця в комплектаціях

Кожен електрокар може мати різний рівень оснащення, при чому ці рівні (набір опцій та назви) ще й різняться для різних ринків. Двозонний клімат-контроль, підігрів та масажер сидінь, велика кількість динаміків та потужна аудіосистема — все це потребує додаткової енергії. Як результат — зменшення запасу ходу.

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Ampercar За матеріалами:

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