Експерти розповіли, що буде з цінами на вживані авто — Finance.ua

Експерти розповіли, що буде з цінами на вживані авто
В Україні ціни на вживані автомобілі стабілізувалися і не зміняться до кінця 2022 року.
Як повідомляє AUTO-Consulting, такої думки дотримуються експерти автомобільної галузі.
Зокрема, аналітик AUTO.RIA Остап Новицький розповів про стабілізацію цін на ринку вживаних автомобілів в Україні. У той же час ціна на електромобілі дещо впала, оскільки кількість електромобілів, пропонованих на ринку, зросла. Також впали ціни на старі автомобілі з великими двигунами.
У свою чергу керівник автохолдингу «Ніко» Ярослав Вовк вважає, що в умовах воєнного стану українці мають більший вибір авто з економічним двигуном, а також авто з гібридом та електромобілів. Нагадаємо, інтерес до електромобілів та гібридів в Україні стрімко зріс навесні 2022 року після початку паливної кризи.
Загалом більшість експертів автомобільного ринку погоджуються, що ціни на вживані автомобілі в країні навряд чи зміняться до кінця цього року. Тим паче, що під час війни купівельна спроможність українців впала. Але не варто забувати, що в Європі дорожчають автомобілі, що може вплинути на український ринок.
Водночас раніше повідомлялося, що влітку 2022 року в Україні подешевшають деякі популярні вживані автомобілі. Отже, BMW 3 серії продається за 6300 доларів у липні та 6000 доларів у серпні.
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