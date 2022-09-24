Dacia показала незвичайний концепт для обкатки перспективних ідей — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Dacia показала незвичайний концепт для обкатки перспективних ідей

Технології&Авто
1106
Компанія Dacia представила електричний концепт багі Manifesto, на якому обкатуватиме різноманітні перспективні ідеї. Частина цих напрацювань з’явиться у майбутніх моделях марки.
Dacia показала незвичайний концепт для обкатки перспективних ідей
Позашляховик оснащений електричною силовою установкою зі знімною батареєю та призначений для активного відпочинку. За задумом, єднанню з природою сприятимуть відсутність скла та дверей, а також низка унікальних рішень. Наприклад, єдину фару Manifesto можна зняти та використовувати як потужний ліхтар. Возити з собою спальні мішки теж не знадобиться, оскільки вони тут уже є — це чохли сидінь.
Dacia показала незвичайний концепт для обкатки перспективних ідей
Багажник на даху має модульну конструкцію, що дозволяє підлаштовувати конфігурацію під певні завдання, а на кормі розташована плоска робоча поверхня. Роль мультимедіа виконує смартфон, який повністю інтегрується з бортовою електронікою.
Прототип оснащений повним приводом та безповітряними шинами. Більшість зовнішніх панелей зроблена з переробленого поліпропілену Starkle. Для оздоблення салону використано декоративну пробку та інші вологостійкі матеріали, тому всередині машину можна мити зі шланга.
Система кріплення YouClip дозволяє надійно фіксувати різні аксесуари, і вона, до речі, з’явиться на серійних Dacia.
До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

За матеріалами: https://www.avtomir.ua/
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.