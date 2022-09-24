Dacia показала незвичайний концепт для обкатки перспективних ідей — Finance.ua

Dacia показала незвичайний концепт для обкатки перспективних ідей Вчора 04:34 — Технології&Авто

Компанія Dacia представила електричний концепт багі Manifesto, на якому обкатуватиме різноманітні перспективні ідеї. Частина цих напрацювань з’явиться у майбутніх моделях марки.

Позашляховик оснащений електричною силовою установкою зі знімною батареєю та призначений для активного відпочинку. За задумом, єднанню з природою сприятимуть відсутність скла та дверей, а також низка унікальних рішень. Наприклад, єдину фару Manifesto можна зняти та використовувати як потужний ліхтар. Возити з собою спальні мішки теж не знадобиться, оскільки вони тут уже є — це чохли сидінь.

Багажник на даху має модульну конструкцію, що дозволяє підлаштовувати конфігурацію під певні завдання, а на кормі розташована плоска робоча поверхня. Роль мультимедіа виконує смартфон, який повністю інтегрується з бортовою електронікою.

Прототип оснащений повним приводом та безповітряними шинами. Більшість зовнішніх панелей зроблена з переробленого поліпропілену Starkle. Для оздоблення салону використано декоративну пробку та інші вологостійкі матеріали, тому всередині машину можна мити зі шланга.

Система кріплення YouClip дозволяє надійно фіксувати різні аксесуари, і вона, до речі, з’явиться на серійних Dacia.

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За матеріалами: https://www.avtomir.ua/

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