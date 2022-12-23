Експерти прогнозують зниження цiн на пальне в Україні — Finance.ua

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Експерти прогнозують зниження цiн на пальне в Україні

Особисті фінанси
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Ціни на пальне в Україні до кінця 2022 року можуть знизитися на фоні зниження попиту та відносно низьких цін на нафту.
Так вважає засновник групи «Прайм» Дмитро Льоушкін.
За його словами, в нашій країні дещо зріс попит на бензин, через його активне використання як пальне для генераторів. Втім великих проблем з поставками бензину в Україні поки нема.
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«Я думаю, що до другої декади грудня ситуація все ще буде дещо напруженою і ціни на ринку будуть залишатися стабільними. Потім ми очікуємо зниження цін на бензин та дизельне пальне в діапазоні від 1 грн/л до 3 грн/л, в основному це буде відбуватися через зниження цін на нафту, котре ми спостерігали на минулому тижні(5-11 грудня)», — повідомив Льоушкін.
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Аналітик профільного видання «НафтоРинок» Олександр Сіренко також вважає, що до кінця поточного року ціни на пальне в Україні знизяться. На його думку, на ринку автогазу також очікується зниження цін.
Раніше Сергій Куюн, директор консалтингової групи «А-95», заявив, що через зростання кількості генераторів в Україні попит на пальне може зрости на 15%.

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За матеріалами:
MMR
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