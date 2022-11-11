Як змінювалася середня вартість бензину, газу та дизеля у 2021-2022 роках (інфографіка) — Finance.ua

Як змінювалася середня вартість бензину, газу та дизеля у 2021-2022 роках (інфографіка) Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Після весняно-літнього дефіциту пального, викликаного ударами росії по нафтопереробних заводах, а також стрімкого зростання цін через цю кризу та скасування держрегулювання, ситуація нормалізувалася. Україна змогла перебудувати ринок пального та наситити його ресурсом, а ціни на АЗС стабілізувалися і найближчим часом, як кажуть експерти, не зростатимуть.

На початку 2021 року бензин марки А-95 коштував 25,66 грн за літр. У лютому-березні було найістотніше подорожчання за рік — на 6% та 5,4% відповідно. У червні середня ціна літра А-95 становила 29,27 грн, у серпні — 30,31 грн.

Після невеликого зниження середньої ціни у вересні бензин знову почав дорожчати: у жовтні літр А-95 у середньому коштував 30,9 грн, у листопаді — 31,77 грн. У грудні середня ціна впала на 4% — до 30,47 грн.

Схожа динаміка зміни вартості була торік у дизельного палива. У січні 2021-го літр дизеля коштував у середньому 24,84 грн. До квітня його вартість зросла до 28,08 грн. Влітку дизельне паливо коштувало у середньому 27,6-28,3 грн.

У жовтні-листопаді середня вартість дизеля зростала на 4%, у грудні ціна впала до 29,61 грн за літр.

Середня вартість газу на АЗС за минулий рік зросла приблизно на 6,5 грн. У січні газ коштував 12,67 грн, у лютому подорожчав на цілих 15% — до 14,58 грн, у березні середня вартість зросла ще на 7,1% — до 15,62 грн.

Наступне відчутне подорожчання було на 9% у серпні. На кінець року ціна газу поступово зросла до 19,13 грн.

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