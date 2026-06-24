Експерти попереджають про появу за кілька місяців моделей ШІ, здатних до руйнівних кібератак Сьогодні 04:27 — Фінтех і Картки

Експерти попереджають про появу за кілька місяців моделей ШІ, здатних до руйнівних кібератак

Потужні моделі штучного інтелекту (ШІ), здатні здійснити руйнівні кібератаки на уряди та підприємства, з’являться вже за кілька місяців.

Про це, як повідомляє The Guardian , йдеться у спільній заяві розвідувальних служб Five Eyes, передає Укрінформ.

У заяві зазначається, що хоча штучний інтелект «з часом допоможе нам покращити кіберзахист, він також збільшує швидкість, масштаб і складність кіберзагроз».

«Передові моделі ШІ, ймовірно, перевершать нинішні очікування галузі, кардинально змінивши як наступальні, так і захисні кіберможливості. Це відбудеться не через роки, а через місяці», — попередили в Five Eyes.

Читайте також Meta призупинила навчання ШІ на діях працівників через витік особистих даних

В альянсі наголосили, що за таких умов кіберстійкість є «невід'ємною складовою забезпечення безперервності діяльності бізнесу, довіри ринку та довгострокової цінності».

Агентства із кібербезпеки підкреслили, що стрімкий прогрес у розвитку моделей ШІ свідчить, що ця технологія знизить бар’єри для зловмисників та збільшить швидкість та складність атак.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.