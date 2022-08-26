Експерти попереджають про крах ринку NFT через ліквідацію BAYC — Finance.ua
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Експерти попереджають про крах ринку NFT через ліквідацію BAYC

Фінтех і Картки
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Експерти попереджають про крах ринку NFT через ліквідацію BAYC
Експерти попереджають про крах ринку NFT через ліквідацію BAYC
Засновник Web3-платформи DoubleStudio — DoubleQ — попередив, що токени Bored Ape Yacht Club, які колекціонери розмістили на платформі BendDAO в обмін на ETH, можуть бути ліквідовані з коефіцієнтом кредитування 1.01. Зараз на ринку є 20 BAYC із коефіцієнтом кредитування нижче 1.1. DoubleQ вважає, що це може спричинити крах ринку NFT.
До слова, обсяг продажів найбільшого торгового с-майданчика OpenSea зараз перебуває на найнижчому рівні з початку року. Це означає, що він не врятує BAYC від руйнації. У позичальників буде 48 годин, щоб погасити кредити, або їхню заставу буде ліквідовано.
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Як стверджує DoubleQ, більшість власників Bored Apes, яким загрожує ліквідація, купили свої NFT кілька місяців тому за мінімальною ціною 125 ETH. На тлі падіння ринку ціна знизилась ще більше, і зараз коливається у межах 70 ETH. Щоб вивести свої NFT, колекціонери, які використовували токени як заставу, мають погасити кредит та сплатити відсотки.
BendDAO пояснює: частина проблеми полягає в механіці торгівлі NFT, де мінімальні ціни коригуватимуться в залежності коливань ціни ETH. Як результат — деякі BAYC ліквідуються за вищими цінами, ніж вони куплені.
Нещодавно йшлося про те, що ціна на колекцію NFT Bored Ape Yacht Club впала до найнижчого рівня з початку року. Це сталося на тлі тривалого падіння ринку NFT та загального обвалу криптовалютного ринку. Торгуючись за 65,68 ETH, мінімальна ціна NFT Bored Ape Yacht Club впала до показника, якого не було з січня 2022 року.

NFT: що це таке, і як на цьому можна заробити

За матеріалами:
noworries
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