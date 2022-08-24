Nike заробив $185 млн на продажі NFT-колекцій — Finance.ua

Nike заробив $185 млн на продажі NFT-колекцій Вчора 05:49 — Фінтех і Картки

Nike заробив $185 млн на продажі NFT-колекцій

Світовий взуттєвий гігант Nike заробив $185 млн на продажі своєї NFT-колекції.

Про це повідомляють аналітики Dune Analytics

Як стало відомо, компанія Nike досягла загального обсягу угод на суму $1,3 млрд за рахунок вторинного продажу NFT. Компанія отримала $93 млн від первинного продажу NFT і ще $92 млн у вигляді роялті.

Повідомляється, що CloneX стала однією з найуспішніших NFT-колекцій Nike, яка принесла роялті в розмірі $40 млн. Другою за результативністю є MNLTH, яка принесла дохід у розмірі $25 млн. Mint Vial, Skin Vail, CryptoKick та інші NFT-коллекції принесли Nike щонайменше $1 млн роялті. Це показує, що придбання компанією Nike компанії RTFKT, творця колекції NFT CloneX, справді виявилося корисним для компанії. Цей NFT стояв за більшістю NFT-колекцій Nike.

Наряду із Nike, є й інші популярні бренди, такі як Dolce & Gabbana (D&G), Gucci, Tiffany та Adidas, які отримали новий потік доходів від продажу своїх NFT. Однак, Nike, схоже, очолює хіт-парад серед усіх цих брендів.

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cryptomisto За матеріалами:

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