Експерти назвали найменш надійні нові автомобілі: звіт Consumer Reports — Finance.ua
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Експерти назвали найменш надійні нові автомобілі: звіт Consumer Reports

Технології&Авто
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Експерти назвали найменш надійні нові автомобілі: звіт Consumer Reports
Експерти назвали найменш надійні нові автомобілі: звіт Consumer Reports, www.caranddriver.com
Одна з головних причин, чому люди купують новий автомобіль, — це обіцянка безпроблемного володіння, позбавленого зайвих проблем з обслуговуванням, які виникають із віком автомобіля. Проте щорічні опитування Consumer Reports показують, що деяким покупцям доведеться повертати своє нове авто до сервісного центру дилера раніше та частіше, ніж інші покупці автомобілів.
Фахівці оцінили понад 300 тис. автомобілів та створили рейтинг, у якому представлені 10 моделей найменш надійних автомобілів.
Деталі оцінювання. Опитування глибоко занурюються в численні проблеми, які можуть виникнути у транспортного засобу. Експерти вивчили 20 потенційних проблемних зон — від неприємностей, таких як скрип гальм чи пошкоджений салон, до серйозних несправностей, таких як потенційно дороговартісні у ремонті проблеми з двигуном, трансмісією, акумулятором електромобіля та зарядкою електромобіля, що не підлягають гарантії.
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Щоб скласти цей список, фахівці зібрали дані щонайменше за два модельні роки, та розрахували прогнозований бал надійності. Автомобілі у рейтингу представлені в порядку ранжування, починаючи з найменш надійної моделі. Кожна з них відображається зі своїм балом надійності за шкалою від 1 до 100.

Рейтинг найменш надійних автомобілів

За оцінками Consumer Reports, найбільш ненадійним виявився пікап Ford F-150 Hybrid, який набрав лише 7 балів у показниках надійності.
  1. Ford F-150 Hybrid — 7 балів
  2. GMC Canyon — 15
  3. Chevrolet Colorado — 15
  4. Rivian R1T — 20
  5. Ford Escape Hybrid — 21
  6. Jeep Grand Cherokee L — 22
  7. Jeep Grand Cherokee — 22
  8. Nissan Frontier — 27
  9. Jeep Wrangler — 27
  10. Ford F-150 Lightning — 28
  11. Genesis G70 — 29
  12. Volkswagen ID.4 — 29
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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