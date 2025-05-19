Рейтинг надійності електромобілів із пробігом: експерти фіксують значні відмінності між брендами — Finance.ua
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Рейтинг надійності електромобілів із пробігом: експерти фіксують значні відмінності між брендами

Технології&Авто
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Рейтинг надійності електромобілів із пробігом: експерти фіксують значні відмінності між брендами
Рейтинг надійності електромобілів із пробігом: експерти фіксують значні відмінності між брендами
Ринок вживаних електромобілів у світі стрімко зростає, проте питання довіри до таких автівок все ще залишається актуальним для покупців. Щоб допомогти визначитися у цьому питанні, спеціалісти з автомобільної діагностики Carly провели унікальне дослідження, пише monsieurvintage.com.
За даними дослідників, на ринку Франції нараховуєтья понад 1,6 млн електромобілів, а продаж вживаних автомобілів зросли на 54% у 2024 році. Водночас ціни на електрокари впали на 17,4% за один рік, що зробило ці транспортні засоби доступнішими для широкого загалу.
Попри цю демократизацію, вживані електромобілі часто стикаються з постійною недовірою. У середньому, їх продаж займає вдвічі більше часу, ніж на дизелі. Причина: відсутність прозорості щодо стану акумуляторів та критично важливих компонентів.
Щоб вирішити ці проблеми, Carly провела тисячі діагностичних досліджень у 2024 році, що дозволило точно ранжувати відсоток критичних дефектів за брендами. Відмінності вражають.
Показник критичних дефектів
  • Audi — 78,78%;
  • BMW — 76,81%;
  • SEAT — 71,01%;
  • Volkswagen — 68,00%;
  • Dacia — 52,63%;
  • Renault -14,00%;
  • Hyundai — 8,86%;
  • Citroën — 7,40%;
  • Toyota - 6,45%;
  • Peugeot — 2,32%.
Відсоток критичних дефектів в електромобілях брендів
Відсоток критичних дефектів в електромобілях брендів
Так звані «преміальні» або високотехнологічні бренди, такі як Audi, BMW та SEAT, мають дуже високий рівень критичних дефектів, який іноді перевищує 75%. Експерти кажуть, що це можна пояснити швидкою інтеграцією складних, іноді неперевірених технологій та різноманітністю електронного обладнання, що збільшує точки вразливості.

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Водночас такі виробники, як Peugeot, Toyota та Citroën, виділяються своїм більш обережним та прогресивним підходом до інновацій. Результат: вражаюча надійність, особливо для Peugeot, який замикає рейтинг лише з 2,32% критичних дефектів.
Renault, який часто випереджає лідерів у сфері електромобілів, знаходиться у середині рейтингу з 14%, тоді як Dacia, недорогий бренд, залишається у тривожній зоні з показником понад 52%, ймовірно, через менш надійну електроніку.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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