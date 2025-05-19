Рейтинг надійності електромобілів із пробігом: експерти фіксують значні відмінності між брендами — Finance.ua

Рейтинг надійності електромобілів із пробігом: експерти фіксують значні відмінності між брендами Сьогодні 05:05 — Технології&Авто

Рейтинг надійності електромобілів із пробігом: експерти фіксують значні відмінності між брендами

Ринок вживаних електромобілів у світі стрімко зростає, проте питання довіри до таких автівок все ще залишається актуальним для покупців. Щоб допомогти визначитися у цьому питанні, спеціалісти з автомобільної діагностики Carly провели унікальне дослідження, пише monsieurvintage.com

За даними дослідників, на ринку Франції нараховуєтья понад 1,6 млн електромобілів, а продаж вживаних автомобілів зросли на 54% у 2024 році. Водночас ціни на електрокари впали на 17,4% за один рік, що зробило ці транспортні засоби доступнішими для широкого загалу.

Попри цю демократизацію, вживані електромобілі часто стикаються з постійною недовірою. У середньому, їх продаж займає вдвічі більше часу, ніж на дизелі. Причина: відсутність прозорості щодо стану акумуляторів та критично важливих компонентів.

Щоб вирішити ці проблеми, Carly провела тисячі діагностичних досліджень у 2024 році, що дозволило точно ранжувати відсоток критичних дефектів за брендами. Відмінності вражають.

Показник критичних дефектів

Audi — 78,78%;

BMW — 76,81%;

SEAT — 71,01%;

Volkswagen — 68,00%;

Dacia — 52,63%;

Renault -14,00%;

Hyundai — 8,86%;

Citroën — 7,40%;

Toyota - 6,45%;

Peugeot — 2,32%.

Відсоток критичних дефектів в електромобілях брендів

Так звані «преміальні» або високотехнологічні бренди, такі як Audi, BMW та SEAT, мають дуже високий рівень критичних дефектів, який іноді перевищує 75%. Експерти кажуть, що це можна пояснити швидкою інтеграцією складних, іноді неперевірених технологій та різноманітністю електронного обладнання, що збільшує точки вразливості.

Водночас такі виробники, як Peugeot, Toyota та Citroën, виділяються своїм більш обережним та прогресивним підходом до інновацій. Результат: вражаюча надійність, особливо для Peugeot, який замикає рейтинг лише з 2,32% критичних дефектів.

Renault, який часто випереджає лідерів у сфері електромобілів, знаходиться у середині рейтингу з 14%, тоді як Dacia, недорогий бренд, залишається у тривожній зоні з показником понад 52%, ймовірно, через менш надійну електроніку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.