Експерти назвали криптовалюти, які були найприбутковішими останні три місяці — Finance.ua

Експерти назвали криптовалюти, які були найприбутковішими останні три місяці Вчора 03:14 — Фінтех і Картки

Дослідники криптовалютного ринку розповіли про цифрові активи, які цього літа принесли своїм інвесторам найбільший прибуток.

Так криптовалюта Chiliz (CHZ) за минулі 90 днів принесла своїм вкладникам прибуток у розмірі 80%. Це стало найкращим показником серед криптовалют із найбільшою ринковою капіталізацією.

Мало того, з початку 2022 року CHZ впав у вартості всього на 26%. Наприклад, BTC від своєї ціни втратив 57%, а ETH — 60%.

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Токен децентралізованої платформи Lido DAO (LDO) за три місяці подорожчав приблизно на 60%. Перспективи Lido DAO зацікавили користувачів у зв’язку з майбутнім переходом Ethereum на «зелений блокчейн». Вартість віртуального активу зросла до $1,77, але за словами аналітиків, вона ще може впасти до $1,31 у вересні.

Криптовалюта Quant Network (QNT) за літо змогла подорожчати аж на 40% і торгуватися за $99,4. З технічної точки зору, аналітики відзначили ризик зниження вартості теж на 40% через формування моделі «голова та плечі» та у вересні прогнозують ціну для QNT на рівні $57.

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