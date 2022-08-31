Експерти назвали криптовалюти, які були найприбутковішими останні три місяці — Finance.ua

Експерти назвали криптовалюти, які були найприбутковішими останні три місяці
Дослідники криптовалютного ринку розповіли про цифрові активи, які цього літа принесли своїм інвесторам найбільший прибуток.
Так криптовалюта Chiliz (CHZ) за минулі 90 днів принесла своїм вкладникам прибуток у розмірі 80%. Це стало найкращим показником серед криптовалют із найбільшою ринковою капіталізацією.
Мало того, з початку 2022 року CHZ впав у вартості всього на 26%. Наприклад, BTC від своєї ціни втратив 57%, а ETH — 60%.
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Токен децентралізованої платформи Lido DAO (LDO) за три місяці подорожчав приблизно на 60%. Перспективи Lido DAO зацікавили користувачів у зв’язку з майбутнім переходом Ethereum на «зелений блокчейн». Вартість віртуального активу зросла до $1,77, але за словами аналітиків, вона ще може впасти до $1,31 у вересні.
Криптовалюта Quant Network (QNT) за літо змогла подорожчати аж на 40% і торгуватися за $99,4. З технічної точки зору, аналітики відзначили ризик зниження вартості теж на 40% через формування моделі «голова та плечі» та у вересні прогнозують ціну для QNT на рівні $57.
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