Експерти назвали криптовалюти, які були найприбутковішими останні три місяці — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Експерти назвали криптовалюти, які були найприбутковішими останні три місяці

Фінтех і Картки
256
Дослідники криптовалютного ринку розповіли про цифрові активи, які цього літа принесли своїм інвесторам найбільший прибуток.
Так криптовалюта Chiliz (CHZ) за минулі 90 днів принесла своїм вкладникам прибуток у розмірі 80%. Це стало найкращим показником серед криптовалют із найбільшою ринковою капіталізацією.
Мало того, з початку 2022 року CHZ впав у вартості всього на 26%. Наприклад, BTC від своєї ціни втратив 57%, а ETH — 60%.
Читайте також
Токен децентралізованої платформи Lido DAO (LDO) за три місяці подорожчав приблизно на 60%. Перспективи Lido DAO зацікавили користувачів у зв’язку з майбутнім переходом Ethereum на «зелений блокчейн». Вартість віртуального активу зросла до $1,77, але за словами аналітиків, вона ще може впасти до $1,31 у вересні.
Криптовалюта Quant Network (QNT) за літо змогла подорожчати аж на 40% і торгуватися за $99,4. З технічної точки зору, аналітики відзначили ризик зниження вартості теж на 40% через формування моделі «голова та плечі» та у вересні прогнозують ціну для QNT на рівні $57.
Якщо плануєте працювати із криптою, радимо скористатися біржею EXMO. Простий інтуїтивний інтерфейс дозволяє легко розпочати шлях у трейдингу, а за торги можна повернути до 70% комісії. Крім того, ви можете запросити друзів і заробити 25% комісій біржі за їхніми операціями.

Легкий і зрозумілий шлях до крипти

За матеріалами:
noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.