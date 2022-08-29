Експерт назвав три причини слабкої динаміки Bitcoin — Finance.ua

Експерт назвав три причини слабкої динаміки Bitcoin Вчора 19:47 — Фінтех і Картки

Експерт назвав три причини слабкої динаміки Bitcoin

Реалізація ідеї «притоку інституціоналів», легкість відкриття шорту як хеджу від падіння ринку та зростання популярності парного трейдингу з іншими криптовалютами пояснюють слабку динаміку біткойна відносно інших цифрових активів.

Керівник підрозділу Genesis Trading з деривативів Джошуа Лім пояснив, що подібна «важкість» цифрового золота добре проявляється у співвідношеннях ETH/BTC та домінуванні першої криптовалюти.

Перша метрика (0,0733) підтяглася до історичного максимуму (0,088). Перевага Ethereum перед біткойном також проявляється у пропорції путів до колів на ринках опціонів — 0,24 до 0,53. Друга метрика залишилася поблизу історичного мінімуму 40%, незважаючи на ведмежий ринок. Експерт пояснив це збільшенням частки другої за капіталізацією криптовалюти.

Лім пояснив, що фактор потоків від інституціоналів вичерпав себе, оскільки біткойн доступний через ф’ючерси на CME, біржові продукти і навіть через прямі інвестиції (акції Coinbase).

Перша криптовалюта вже становить значну частку від цифрових активів у портфелі більшості традиційних інвесторів. Це означає не лише актив, якого позбуваються при розвороті ринку, але і той, який закривають як бета-хеджування.

Останнє підтверджує те, що добовий обсяг торгів біткойн-ф’ючерсами становить $30 млрд і формує 44% від відкритого інтересу, незважаючи на сплеск інтересу до спекуляцій Ethereum, переконаний Лім.

Експерт зазначив, що перспективам біткойна кинуто виклик ціннісною пропозицією другої за капіталізацією криптовалюти через майбутнє The Merge.

Forklog За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.