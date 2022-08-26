Не Bitcoin: названо криптобренд, до якого користувачі прив'язані найсильніше — Finance.ua

Не Bitcoin: названо криптобренд, до якого користувачі прив'язані найсильніше Вчора 23:05 — Фінтех і Картки

Не Bitcoin: названо криптобренд, до якого користувачі прив'язані найсильніше

Cardano визнали криптовалютним брендом, до якого користувачі прив’язані найсильніше. У рейтингу емоційної близькості він випередив навіть Bitcoin.

Як повідомила аналітична компанія MBLM , Cardano посіла перше місце в категорії «Криптовалюта» рейтингу Top Brand Intimacy 2022 , обігнавши навіть таких мастодонтів галузі, як Bitcoin та «ефір».

У рейтингу емоційної прихильності до найбільших брендів від MBLM відображається ставлення до них споживачів. Рівень уподобання вимірюється штучним інтелектом від 0 до 100 за декількома параметрами.

Криптовалюти до рейтингу включили вперше — ця галузь стала восьмою за рівнем прихильності споживачів. У MBLM вважають це показником падіння довіри до традиційних фінансів, що вплине на майбутнє обох галузей.

Загалом, топ-10 цієї рубрики виглядає так:

Кардано (ADA);

Bitcoin (BTC);

Polka dot (DOT);

Ethereum (ETH);

Tether (USDT);

Uniswap (UNI);

BNB;

Solana (SOL);

Ripple (XRP);

USD Coin (USDC).

Автори дослідження стверджують, що Cardano перевершила Bitcoin завдяки нижчим витратам інвесторів та здатності мінімізувати ризики.

«Cardano — блокчейн-платформа для творців змін, новаторів та провидців, з інструментами та технологіями, необхідними для створення можливостей для більшості та меншості, а також забезпечення позитивних глобальних змін», — йдеться у документі.

У загальному заліку Cardano увійшла лише до тридцятки найкращих, набравши 52,6 бала зі 100 можливих. Криптоплатформа посіла лише 26 місце — це вище, ніж у найбільшого у світі виробника харчових продуктів Nestle, автокомпанії BMW та техногіганта Google.

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