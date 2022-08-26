Не Bitcoin: названо криптобренд, до якого користувачі прив'язані найсильніше — Finance.ua
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Не Bitcoin: названо криптобренд, до якого користувачі прив'язані найсильніше

Фінтех і Картки
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Не Bitcoin: названо криптобренд, до якого користувачі прив'язані найсильніше
Не Bitcoin: названо криптобренд, до якого користувачі прив'язані найсильніше
Cardano визнали криптовалютним брендом, до якого користувачі прив’язані найсильніше. У рейтингу емоційної близькості він випередив навіть Bitcoin.
Як повідомила аналітична компанія MBLM, Cardano посіла перше місце в категорії «Криптовалюта» рейтингу Top Brand Intimacy 2022, обігнавши навіть таких мастодонтів галузі, як Bitcoin та «ефір».
У рейтингу емоційної прихильності до найбільших брендів від MBLM відображається ставлення до них споживачів. Рівень уподобання вимірюється штучним інтелектом від 0 до 100 за декількома параметрами.
Криптовалюти до рейтингу включили вперше — ця галузь стала восьмою за рівнем прихильності споживачів. У MBLM вважають це показником падіння довіри до традиційних фінансів, що вплине на майбутнє обох галузей.
Загалом, топ-10 цієї рубрики виглядає так:
  • Кардано (ADA);
  • Bitcoin (BTC);
  • Polka dot (DOT);
  • Ethereum (ETH);
  • Tether (USDT);
  • Uniswap (UNI);
  • BNB;
  • Solana (SOL);
  • Ripple (XRP);
  • USD Coin (USDC).
Автори дослідження стверджують, що Cardano перевершила Bitcoin завдяки нижчим витратам інвесторів та здатності мінімізувати ризики.
«Cardano — блокчейн-платформа для творців змін, новаторів та провидців, з інструментами та технологіями, необхідними для створення можливостей для більшості та меншості, а також забезпечення позитивних глобальних змін», — йдеться у документі.
У загальному заліку Cardano увійшла лише до тридцятки найкращих, набравши 52,6 бала зі 100 можливих. Криптоплатформа посіла лише 26 місце — це вище, ніж у найбільшого у світі виробника харчових продуктів Nestle, автокомпанії BMW та техногіганта Google.
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За матеріалами:
Обозреватель
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