Експерти Matrixport спрогнозували зростання BTC до $160 000 у 2025 році — Finance.ua

Експерти Matrixport спрогнозували зростання BTC до $160 000 у 2025 році 29.12.2024, 00:33 — Криптовалюта

Експерти Matrixport спрогнозували зростання BTC до $160 000 у 2025 році

Перша криптовалюта досягне позначки в $160 000 у 2025 році. Такий прогноз зробили експерти аналітичної компанії Matrixport.

На їхню думку, біткоїн зростатиме завдяки попиту на ETF на базі активу, розвитку макроекономічного середовища та розширенню глобального пулу ліквідності. Також аналітики додали, що ключові індикатори, такі як їхній власний індекс жадібності та страху, сигналізують про те, що поточна фаза консолідації може бути коротшою за попередні.

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«З нормалізацією ставок фінансування та стабілізацією ринкових умов створюються передумови для відновлення висхідного імпульсу. Швидке відновлення після нещодавніх перегрівів підкреслює стійкість ринку та його готовність до наступної фази зростання», — йдеться в повідомленні.

Також у Matrixport зазначили, що перспективи на 2025 рік залишаються оптимістичними. За їхніми словами, роль першої криптовалюти як інструменту хеджування інфляції та інтеграція в інституційні портфелі вказують на те, що «попереду на нас чекає трансформаційний рік».

Крім того, експерти рекомендують, щоб біткоїн виступав як засіб диверсифікації та займав 1,55% інвестиційного портфеля.

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