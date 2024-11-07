Пенсійний фонд Великобританії вклав у Bitcoin $2 млн — Finance.ua

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Пенсійний фонд Великобританії вклав у Bitcoin $2 млн

Криптовалюта
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Пенсійний фонд Великобританії вклав у Bitcoin $2 млн
Пенсійний фонд Великобританії вклав у Bitcoin $2 млн
Неназваний пенсійний фонд Великобританії спрямував на пряму купівлю Bitcoin замість BTC-ETF 3% від його AUM у 50 млн GBP (~$64,9 млн).
Про це пише Corporate Advisor.
Згідно зі звітом, закритий ключ розподіляється між п’ятьма незалежними установами.
Це перша подібна ініціатива у країні.
Партнер фонду, керуюча фірма Cartwright, назвала її «сміливим кроком, який відображає далекоглядність опікунів».
Реалізації передували «тривалі консультації з питань ESG, інвестиційного портфеля та безпеки».
Cartwright також запустила схему, яка дозволить роботодавцям виплачувати біткоїни безпосередньо на гаманці співробітників. Відповідно до компанії, зацікавленість у ній вже виявили п’ять організацій.
Відносний розмір вкладень 3% від обсягу активів під управлінням перевищує аналогічні показники інших пенсійних фондів. Наприклад, інвестиційна рада Вісконсіна витратила $163 млн — 0,1% від AUM — на купівлю ETF на базі Bitcoin.
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Не лише Bitcoin

Пенсійний фонд штату Мічиган розкрив інформацію про придбання 460 000 акцій Grayscale Ethereum Trust (ETHE) на суму понад $10 млн та 460 000 акцій Grayscale Ethereum Mini Trust ETF (ETH) на $1,1 млн.
Це перша ініціатива серед пенсійних фондів з моменту запуску спотових Ethereum-ETF у липні. Організація увійшла до п’ятірки найбільших власників ETHE.
Аналітик Bloomberg Ерік Балчунас назвав рішення влади Мічигану «великою перемогою для Ethereum»
«$10 млн проти $7 млн ​​у [більш ранній купівлі] BTC-ETF. І це незважаючи на те, що Bitcoin виріс на тонну, а ефіріум був у стічній канаві», — прокоментував експерт.
За матеріалами:
Forklog
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