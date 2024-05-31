Експерт: вироблена електроенергія продається по ціні нуль — Finance.ua

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Експерт: вироблена електроенергія продається по ціні нуль

Енергетика
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Експерт: вироблена електроенергія продається по ціні нуль
Експерт: вироблена електроенергія продається по ціні нуль
Діючий тариф на світло покриває тільки вартість доставки електроенергії і питання його підвищення є актуальним на тлі руйнувань гідроелектростанцій.
Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса.
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«Тарифи мають бути підняті. Зараз парадоксальна історія. У нас зараз тарифи на світло покривають виключно доставку електроенергії, коли ми говоримо про тарифи для населення. Тобто, де-факто електроенергія, яка продається, продається по ціні нуль», — сказав він.
Фурса наголосив, що без підняття тарифу в майбутньому ми також матимемо дефіцит електроенергії через неекономне споживання, яке пов’язане з дуже дешевою електрикою.
«Підняття тарифів є дуже актуальним, особливо на тлі руйнувань ГЕС переважно, які треба відновлювати. На це треба брати гроші», — підкреслив експерт.
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Раніше член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів, що вартість електроенергії для населення можуть підняти до 5 грн/кВт-г, щоб залучити кошти у будівництво нових генеруючих потужностей.
За матеріалами:
УНІАН
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