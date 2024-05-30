Україна та Туреччина обговорили співпрацю щодо подолання наслідків масованих атак на енергетику — Finance.ua

Україна та Туреччина обговорили співпрацю щодо подолання наслідків масованих атак на енергетику Сьогодні 10:30 — Енергетика

Україна та Туреччина обговорили співпрацю щодо подолання наслідків масованих атак на енергетику

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні Мустафою Левентом Більгеном.

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Сторони обговорили складну ситуацію в українській енергосистемі, що склалася після поновлення масованих російських атак, а також напрямки співпраці країн для подолання наслідків атак.

Очільник Міненерго наголосив, що наразі головним завданням є підвищення гнучкості енергосистеми та нарощування потужностей генерації електроенергії, зокрема розвиток можливостей розподіленої та мобільної генерації.

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«Для нас це питання виживання наступної зими», — наголосив Герман Галущенко.

Пан посол звернув увагу міністра на готовність низки турецьких компаній взяти участь у відповідних проєктах. Сторони обговорили перспективи їх реалізації, зокрема в Харківській та Одеській областях.

У цьому контексті особливо акцентувалося на співпраці у встановленні мобільних електростанцій.

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Нагадаємо, уряд Швеції надає новий енергетичний пакет для України на загальну суму 650 мільйонів шведських крон (понад 56 млн євро). Про це повідомляє прес-служба уряду Швеції. В уряді зазначили, що нова підтримка допоможе забезпечити енергопостачання України, щоб основні державні послуги, такі як школи, лікарні, транспорт, водопостачання та бізнес, могли продовжувати функціонувати.

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