Україна та Туреччина обговорили співпрацю щодо подолання наслідків масованих атак на енергетику — Finance.ua
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Україна та Туреччина обговорили співпрацю щодо подолання наслідків масованих атак на енергетику

Енергетика
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Україна та Туреччина обговорили співпрацю щодо подолання наслідків масованих атак на енергетику
Україна та Туреччина обговорили співпрацю щодо подолання наслідків масованих атак на енергетику
Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні Мустафою Левентом Більгеном.
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Сторони обговорили складну ситуацію в українській енергосистемі, що склалася після поновлення масованих російських атак, а також напрямки співпраці країн для подолання наслідків атак.
Очільник Міненерго наголосив, що наразі головним завданням є підвищення гнучкості енергосистеми та нарощування потужностей генерації електроенергії, зокрема розвиток можливостей розподіленої та мобільної генерації.
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«Для нас це питання виживання наступної зими», — наголосив Герман Галущенко.
Пан посол звернув увагу міністра на готовність низки турецьких компаній взяти участь у відповідних проєктах. Сторони обговорили перспективи їх реалізації, зокрема в Харківській та Одеській областях.
У цьому контексті особливо акцентувалося на співпраці у встановленні мобільних електростанцій.
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Нагадаємо, уряд Швеції надає новий енергетичний пакет для України на загальну суму 650 мільйонів шведських крон (понад 56 млн євро). Про це повідомляє прес-служба уряду Швеції. В уряді зазначили, що нова підтримка допоможе забезпечити енергопостачання України, щоб основні державні послуги, такі як школи, лікарні, транспорт, водопостачання та бізнес, могли продовжувати функціонувати.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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