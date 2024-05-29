Україна запланувала імпорт електроенергії з 5 країн Європи — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна запланувала імпорт електроенергії з 5 країн Європи

Енергетика
42
Україна запланувала імпорт електроенергії з 5 країн Європи
Україна запланувала імпорт електроенергії з 5 країн Європи
Україна протягом доби імпортуватиме електроенергію з п’яти європейських країн.
Про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Фейсбуці.
Читайте також
«Імпорт електроенергії запланований протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 18 821 МВт-год. Експорту не відбувається», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
Зазначається також, що 28 травня на запит оператора енергосистеми Польщі Україна з 13:00 до 15:00 приймала надлишки електроенергії з цієї країни. Крім того, для підтримки балансу між виробництвом та споживанням з 16:00 до 16:52 довелося обмежувати роботу об'єктів ВДЕ.

Довідка Finance.ua:

  • Вартість виробництва і транспортування електроенергії зростає через російські удари по українській енергосистемі. Українців попередили, що підвищення тарифів неминуче. Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону зазначила, що цього разу при формуванні нових тарифів застосують диференційований підхід.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.