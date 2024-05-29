Україна запланувала імпорт електроенергії з 5 країн Європи — Finance.ua

Україна запланувала імпорт електроенергії з 5 країн Європи
Україна протягом доби імпортуватиме електроенергію з п’яти європейських країн.
Про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Фейсбуці.
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«Імпорт електроенергії запланований протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 18 821 МВт-год. Експорту не відбувається», — йдеться у повідомленні.
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Зазначається також, що 28 травня на запит оператора енергосистеми Польщі Україна з 13:00 до 15:00 приймала надлишки електроенергії з цієї країни. Крім того, для підтримки балансу між виробництвом та споживанням з 16:00 до 16:52 довелося обмежувати роботу об'єктів ВДЕ.
Довідка Finance.ua:
- Вартість виробництва і транспортування електроенергії зростає через російські удари по українській енергосистемі. Українців попередили, що підвищення тарифів неминуче. Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону зазначила, що цього разу при формуванні нових тарифів застосують диференційований підхід.
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