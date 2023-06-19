Експерт спрогнозував, коли зміняться ціни на оренду квартир у Києві — Finance.ua
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Експерт спрогнозував, коли зміняться ціни на оренду квартир у Києві

Нерухомість
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Експерт спрогнозував, коли зміняться ціни на оренду квартир у Києві
Експерт спрогнозував, коли зміняться ціни на оренду квартир у Києві
Ціни на оренду житла в Києві можуть збільшитися на 10−15%. Подорожчання очікується у середині серпня.
Такий прогноз у коментарі OBOZREVATEL озвучив Юрій Піта, президент Асоціації спеціалістів з нерухомості (ріелторів) України. Він зазначив, що у квітні та травні оренда подорожчала на 10%.
За прогнозом, у червні та липні жодних змін вартості оренди житла у столиці не очікується. Поки що ситуація на ринку стабільна, тому жодних передумов для різких коливань немає.
«Як і очікувалося, навесні ціни трохи піднялися. Зміна в діапазоні десь 10%, починаючи з квітня було підвищення. Що стосується червня-липня, то, ймовірно, не буде жодних змін. Все стабільно зараз більш-менш, немає передумов для змін. А ось у середині серпня вже, гадаю, відчуємо підвищення. Але воно буде несуттєвим — до 10−15% до осені», — підсумував Піта.
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Раніше експерт розповідав, що, незважаючи на цілу серію обстрілів Києва країною-терористом росією в травні, пріоритети орендарів при виборі житла не змінилися. Єдина умова, яка залишається, — наявність бомбосховища неподалік.
«Не змінилися пріоритети. За великим рахунком, пріоритети залежали від блекауту більше. Але зараз у цьому плані все стабільно, все-таки ППО працює. Немає вже таких умов, щоб газ був, а також поверховість вже не так враховується. Але це поки що. Не знаю, що буде далі, тому що ці обстріли є хаотичними. Укриття залишається умовою, щоб було поруч, недалеко, а решта — не так важливо», — сказав він.

Довідка Finance.ua:

  • станом на травень середня ціна оренди однокімнатної квартири в Києві — 16 438 грн, що на 3% більше, ніж в квітняі і на 17% менше, ніж в лютому минулого року;
  • певне збільшення вартості оренди спостерігається на Київщині — на 17% порівняно з квітнем цього року. У травні середня вартість однокімнатної квартири в області складає 8534 грн;
  • у Львівській області у травні спостерігається падіння ціни на 4% порівняно з квітнем. У середньому вартість оренди однокімнатної квартири — 15 285 грн.
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За матеріалами:
Обозреватель
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