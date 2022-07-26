Експерт розповів про дві зміни на ринку палива за час повномасштабної війни — Finance.ua

Експерт розповів про дві зміни на ринку палива за час повномасштабної війни Вчора 19:00 — Енергетика

В Україні за час повномасштабної війни з росією практично зник бензин марки А-92, раніше його завозили з росії та білорусі.

Про це розповів " Апострофу " керівник консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

«Ще до російського вторгнення українські трейдери говорили про те, що настав час відмовитися від А-92, який є залишком радянської системи нафтопродуктів і в Європі не виробляється вже років п’ятнадцять. Зараз це питання вирішилося саме собою, оскільки у складі нинішніх партій цієї марки майже немає», — каже експерт.

Читайте також Чи чекати стрибка цін на пальне через падіння гривні: відповідь Мінекономіки

Також Куюн констатував відчутне зменшення на ринку кількості контрафактного бензину — так званої «бодяги». Зв’язує він це зі знищенням російськими ракетами частини міні-НПЗ, які вироблятимуть такий продукт.

«Отже, тепер їх нема де виробляти. До того ж, щоб забезпечити необхідне октанове число, на таких виробництвах широко використовували спеціальні присадки, які завозилися з росії. Зараз, звісно, такі поставки зупинилися», — пояснив він.

Іншою причиною, через яку постачальники знизили інтерес до «бодяги», Куюн називає введені на ринку пального податкові пільги.

«Головною метою трейдерів, які займалися подібним виробництвом, було уникнення податків. А оскільки зараз переважна частина з них скасована, то подібні угоди практично втратили сенс», — переконаний експерт.

До речі, щоб не стояти в чергах на вокзалах і витрачати час на купівлю квитків, на Proizd.ua можна швидко придбати квитки на потрібні вам напрямки.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.