Експерт розповів про дві зміни на ринку палива за час повномасштабної війни — Finance.ua
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Експерт розповів про дві зміни на ринку палива за час повномасштабної війни

Енергетика
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В Україні за час повномасштабної війни з росією практично зник бензин марки А-92, раніше його завозили з росії та білорусі.
Про це розповів "Апострофу" керівник консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.
«Ще до російського вторгнення українські трейдери говорили про те, що настав час відмовитися від А-92, який є залишком радянської системи нафтопродуктів і в Європі не виробляється вже років п’ятнадцять. Зараз це питання вирішилося саме собою, оскільки у складі нинішніх партій цієї марки майже немає», — каже експерт.
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Також Куюн констатував відчутне зменшення на ринку кількості контрафактного бензину — так званої «бодяги». Зв’язує він це зі знищенням російськими ракетами частини міні-НПЗ, які вироблятимуть такий продукт.
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«Отже, тепер їх нема де виробляти. До того ж, щоб забезпечити необхідне октанове число, на таких виробництвах широко використовували спеціальні присадки, які завозилися з росії. Зараз, звісно, такі поставки зупинилися», — пояснив він.
Іншою причиною, через яку постачальники знизили інтерес до «бодяги», Куюн називає введені на ринку пального податкові пільги.
«Головною метою трейдерів, які займалися подібним виробництвом, було уникнення податків. А оскільки зараз переважна частина з них скасована, то подібні угоди практично втратили сенс», — переконаний експерт.
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За матеріалами:
УНІАН
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