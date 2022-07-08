Експерт розповів, чим відрізняються пасивні та активні інвестиції у земельні ділянки — Finance.ua

Експерт розповів, чим відрізняються пасивні та активні інвестиції у земельні ділянки Вчора 14:02 — Особисті фінанси

Експерт розповів, чим відрізняються пасивні та активні інвестиції у земельні ділянки

На думку аналітиків та опираючись на досвід інших країн, ціна на землю виросте на 70% в найближчі 3 роки. Крім того, земля є низькоризиковим і надійним активом, і навіть у випадку військових дій його швидко повертають до стану, придатного для обробки.

Отримати відео запис мітапу можна за посиланням. Про це розповів СЕО та засновник «Твоє коло» Андрій Усенко під час мітапу «Інвестиції під час війни. Як працює ринок землі».

Хто може інвестувати в землю?

Придбати землю можуть виключно громадяни України.

Максимальний розмір інвестиції — 100 га.

Обов’язкове нотаріальне оформлення угоди.

Оплата відбувається винятково у безготівковій формі.

Обов’язкова нотаріальна перевірка джерела походження коштів.

«Якщо ви вже визначилися, що вас цікавить земля як сільськогосподарський актив, далі вам потрібно визначитися зі стратегією інвестування, яку ви оберете. Їх є дві — ви можете бути або активним, або пасивним інвестором», — зазначив експерт.

«Якщо ви обираєте стратегію активного інвестування, то вам доведеться зануритися у специфіку земельних відносин, розібратися у законодавстві та розробити для себе методику відбору земельних ділянок. Також потрібно добре розуміти, як працює аграрний бізнес», — розповів Усенко.

Інша стратегія — для пасивних інвесторів. За словами Усенка, головне у ній — обрати собі партнера, що є експертом у галузі.

«Він має розбиратися у галузі, розуміти, як обирати земельні ділянки, перевіряти їх, допомагати придбати їх та надалі управляти ними й спостерігати за ринком».

У чому переваги пасивного інвестування:

простота входу в актив, перебування у ньому і вихід із нього;

гарантії — 1) договір оренди з перевіреним орендарем; 2) договір управління з компанією, з якою ви співпрацюєте.

Довідка Finance.ua:

1 липня 2021 року після 30 років мораторію українцям дозволили на законодавчому рівні розпоряджатися своєю землею — до цього продати чи подарувати її не було можливості;

ринок у 2021 відкрився лише для фізосіб і з обмеженням до 100 га «в одні руки». Однак вже з 1 січня 2024 року ринок має відкритися і для юридичних осіб з обмеженням до 10 тис. га. За словами експерта, це означає, що на ринок зайдуть юрособи та великі капітали.



Детально про те, як обрати ділянку, а також поради, як не натрапити на шахраїв, ми описали у статті за посиланням.

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