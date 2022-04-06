Експерт розповів, чи потрібно зараз сплачувати податки з криптовалюти — Finance.ua

Експерт розповів, чи потрібно зараз сплачувати податки з криптовалюти

Вчора 18:32 — Фінтех і Картки

Експерт розповів, чи потрібно зараз сплачувати податки з криптовалюти

Закон «Про віртуальні активи» ще не набув чинності, бо ще не придумали, як з них сплачувати податки, заявив під час вебінару «Крипторегулювання: два боки однієї монети» на каналі Finance.ua Михайло Пацан — CIO Multi Invest, інвестор, підприємець, експерт у галузі міжнародних фінансових ринків.

«Утім, є один нюанс. До закінчення воєнного стану подавати податкову декларацію не потрібно. На це дається ще плюс три місяці по закінченню дії воєнного стану. Платити податки з доходів, отриманих у цьому році, потрібно в наступному. Якщо були заробітки в 2021 році, у такому разі до закінчення воєнного стану плюс три місяці є час, щоби подати свою загальну податкову декларацію. За цей час, думаю, вже буде зрозуміло [щодо криптовалют]. А по прибутках у 2022 році треба буде платити у 2023-му. Тому ще купа часу, щоб усе це деталізувати», — зазначив він.

Нагадаємо, 17 лютого Верховна Рада 272 голосами повторно ухвалила закон «Про віртуальні активи», врахувавши пропозиції президента. Уже 15 березня Володимир Зеленський підписав закон. Утім, набути чинності він має тільки після відповідних змін до Податкового кодексу.

Загалом закон «Про віртуальні активи» надає правовий статус віртуальним активам, операціями з ними, визначає права й обов’язки всіх учасників ринку.

За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, завдяки цьому документу:

● легально працюватимуть іноземні та українські криптобіржі;

● банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній;

● українці зможуть задекларувати свої доходи у віртуальних активах.

А Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку буде:

● формувати та реалізовувати політику у сфері віртуальних активів;

● визначати порядок обігу віртуальних активів;

● видавати дозволи постачальникам послуг віртуальних активів;

● здійснювати нагляд і фінансовий моніторинг у цій сфері.

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