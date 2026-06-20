Експерт прогнозує зростання цін на продукти в Україні: коли очікувати здорожчання Сьогодні 08:16 — Особисті фінанси

Продукти в Україні різко подорожчають, Фото: magnific

Через здорожчання добрив та пального внаслідок війни в Ірані, ціни на продукти харчування в Україні різко зростуть восени.

Про це розповів фінансовий аналітик Олексій Кущ в етері «Новини.live».

Чому можуть зрости ціни на продукти

За словами експерта, одним із головних чинників ризику залишається ситуація на Близькому Сході, яка впливає на світові ціни на нафту.

«Восени нас очікує досить сильна інфляційна хвиля на ринку продовольства. Якщо буде така сама ситуація зберігатися на ринку палива, як зараз — нафта по 100 доларів — і якщо ситуація на Близькому Сході не буде йти до якогось вирішення, то ця криза призведе до інфляції в аграрному секторі», — прогнозує Кущ.

Наразі різкого стрибка цін на продукти не спостерігається, оскільки значна частина великих аграрних компаній заздалегідь закупила пальне та добрива за нижчими цінами.

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«Зараз аграрії ще посіяли по старим цінам на добрива, пальне. Але це стосується переважно великих компаній — вони десь на 60−70% законтрактувалися за старими цінами. А от маленькі фермери, невеликі, дрібні селянські господарства, сімейні, навіть середнього формата — вони зазвичай з колес купують добрива і паливо. Вони вже купували за новими цінами», — каже економіст.

Огірок за тисячу гривень — це можуть бути не такі вже й далекі фантазії, вважає Кущ.

«В принципі, суттєво зросли ціни на посівну кампанію цього року. Тому фермери очікують на зростання цін — інакше вони просто не виживуть. Найбільш сильний аграрний удар вже буде відчуватися починаючи з зими наступного року, якщо динаміка збережеться», — попереджає Кущ.

УНІАН За матеріалами:

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