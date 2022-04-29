Експерт пояснив стрибки курсу гривні — Finance.ua

Експерт пояснив стрибки курсу гривні

Коливання курсу на готівковому ринку є відображенням чистого попиту і пропозиції готівкової валюти.

Так прокоментував Укрінформу ситуацію на валютному ринку виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

«Оскільки впливи війни на офіційний валютний ринок мінімізовані завдяки запобіжникам, запровадженим НБУ ще в перший день російської агресії, можемо розглядати чорний ринок як зону експериментів, чисту від будь-яких обмежень. Відповідно, всі коливання, які там відбувалися, коли спочатку курс долара підскочив до 40 гривень, потім знизився до 32 і фактично наблизився до офіційного, а зараз знову зріс до понад 34 гривень, — це відображення чистого попиту і пропозиції готівкової валюти», — сказав Вишлінський.

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На його думку, зростання курсу після Великодня пояснюється, з-поміж іншого, додатковим попитом на валюту з боку охочих завезти за-кордону автомобілі, доки влада не скасувала їх безмитне оформлення. Під кінець тижня цей попит, вочевидь, частково вщух.

За словами Вишлінського, така поведінка людей, які попри певні ризики віддають перевагу операціям на чорному ринку, цілком зрозуміла. «Якщо ти можеш продати валюту за кращим курсом, то чому маєш іти до банків? Відповідно, обсяги офіційного продажу валюти населенням доволі низькі. Думаю, після того як Верховна Рада ухвалить законопроєкт № 7311 і таким чином закриє „лазівку“ з безмитним ввезенням, попит на валюту зменшиться», — припустив експерт.

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Нагадаємо, Національний банк дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню з 14 квітня.

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