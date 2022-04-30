НБУ ввів додаткові валютні обмеження для банків — Finance.ua
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НБУ ввів додаткові валютні обмеження для банків

Вчора 12:02Казна та Політика
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НБУ ввів додаткові валютні обмеження для банківНБУ ввів додаткові валютні обмеження для банків
Національний банк України з 30 квітня скорочує ліміти відкритої валютної позиції для банків.
Про це повідомляється на сайті регулятора.
«Національний банк України ухвалив низку змін до порядку функціонування валютного ринку, спрямованих на підтримання стабільності валютного ринку, зниження тиску на міжнародні резерви України та запобігання непродуктивному відпливу капіталу», — сказано в повідомленні.
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Так, з 4 травня 2022 року скорочуються ліміти відкритої довгої та короткої валютної позиції банків із 15% до 5% від їхнього регулятивного капіталу.
Крім того, з 30 квітня 2022 року:
  • банки призупиняють видачу нових ощадних сертифікатів, номінованих у валюті. Звертаємо увагу, що обмеження не стосується залучення банками депозитів у іноземній валюті;
  • банкам тимчасово забороняється укладати низку деривативних контрактів грошового ринку (крім свопів), а саме: контрактів, на підставі яких виникають обов’язки у сторін цього контракту щодо купівлі, продажу іноземної валюти або банківських металів за гривню;контрактів, базовим показником яких є курс іноземної валюти до гривні, валютний індекс (курси кількох валют) виражений в гривні або ціна на банківські метали в гривні;
  • контрактів, на підставі яких виникають обов’язки у сторін цього контракту щодо купівлі, продажу іноземної валюти або банківських металів за гривню;
  • контрактів, базовим показником яких є курс іноземної валюти до гривні, валютний індекс (курси кількох валют) виражений в гривні або ціна на банківські метали в гривні;
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Також із 30 квітня Національний банк уточнив порядок визначення банками-емітентами курсу гривні до іноземних валют під час здійснення операцій із використанням електронних платіжних засобів. Зокрема:
  • курс гривні до іноземної валюти не має перевищувати більш ніж на 10% офіційний курс Національного банку (який діє в день відображення банком операції) у разі списання з рахунку клієнта коштів у гривні, якщо міжбанківський переказ за такою операцією клієнта здійснюється в іноземній валюті;
  • курс гривні до іноземної валюти має дорівнювати або бути вищим за офіційний курс Національного банку (який діє в день відображення банком операції):у разі списання з рахунку клієнта коштів у іноземній валюті, якщо міжбанківський переказ за такою операцією клієнта здійснюється в гривні;у разі зарахування на рахунок клієнта коштів у національній валюті, якщо міжбанківський переказ за такою операцією здійснюється в іноземній валюті.
  • у разі списання з рахунку клієнта коштів у іноземній валюті, якщо міжбанківський переказ за такою операцією клієнта здійснюється в гривні;
  • у разі зарахування на рахунок клієнта коштів у національній валюті, якщо міжбанківський переказ за такою операцією здійснюється в іноземній валюті.
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За матеріалами: Finance.ua
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