НБУ ввів додаткові валютні обмеження для банків — Finance.ua

«Національний банк України ухвалив низку змін до порядку функціонування валютного ринку, спрямованих на підтримання стабільності валютного ринку, зниження тиску на міжнародні резерви України та запобігання непродуктивному відпливу капіталу», — сказано в повідомленні.
Так, з 4 травня 2022 року скорочуються ліміти відкритої довгої та короткої валютної позиції банків із 15% до 5% від їхнього регулятивного капіталу.
Крім того, з 30 квітня 2022 року:
банки призупиняють видачу нових ощадних сертифікатів, номінованих у валюті. Звертаємо увагу, що обмеження не стосується залучення банками депозитів у іноземній валюті;
банкам тимчасово забороняється укладати низку деривативних контрактів грошового ринку (крім свопів), а саме: контрактів, на підставі яких виникають обов’язки у сторін цього контракту щодо купівлі, продажу іноземної валюти або банківських металів за гривню;контрактів, базовим показником яких є курс іноземної валюти до гривні, валютний індекс (курси кількох валют) виражений в гривні або ціна на банківські метали в гривні;
контрактів, на підставі яких виникають обов’язки у сторін цього контракту щодо купівлі, продажу іноземної валюти або банківських металів за гривню;
контрактів, базовим показником яких є курс іноземної валюти до гривні, валютний індекс (курси кількох валют) виражений в гривні або ціна на банківські метали в гривні;
Також із 30 квітня Національний банк уточнив порядок визначення банками-емітентами курсу гривні до іноземних валют під час здійснення операцій із використанням електронних платіжних засобів. Зокрема:
курс гривні до іноземної валюти не має перевищувати більш ніж на 10% офіційний курс Національного банку (який діє в день відображення банком операції) у разі списання з рахунку клієнта коштів у гривні, якщо міжбанківський переказ за такою операцією клієнта здійснюється в іноземній валюті;
курс гривні до іноземної валюти має дорівнювати або бути вищим за офіційний курс Національного банку (який діє в день відображення банком операції):у разі списання з рахунку клієнта коштів у іноземній валюті, якщо міжбанківський переказ за такою операцією клієнта здійснюється в гривні;у разі зарахування на рахунок клієнта коштів у національній валюті, якщо міжбанківський переказ за такою операцією здійснюється в іноземній валюті.
у разі списання з рахунку клієнта коштів у іноземній валюті, якщо міжбанківський переказ за такою операцією клієнта здійснюється в гривні;
у разі зарахування на рахунок клієнта коштів у національній валюті, якщо міжбанківський переказ за такою операцією здійснюється в іноземній валюті.