НБУ ввів додаткові обмеження на валютні перекази — Finance.ua

НБУ ввів додаткові обмеження на валютні перекази

Вчора 13:00 — Фінтех і Картки

Національний банк України уточнив обмеження на транскордонні операції громадян. Про це йдеться в повідомленні регулятора.

Мета цих оновлень — запобігти непродуктивному відтоку капіталу з країни в умовах воєнного стану.

Що змінилося?

Фізичні особи матимуть змогу купувати активи, які безпосередньо конвертуються (обмінюються) на грошові кошти та належать до операцій «quasi cash», використовуючи лише власну іноземну валюту. Ліміт на такі операції — 100 тис. грн на місяць (у еквіваленті). Відповідний ліміт також поширюється на транскордонні P2P-перекази.

Зазначені безготівкові операції дозволено здійснювати з використанням платіжних карток, емітованих до рахунків, що відкриті у іноземній валюті.

Нагадуємо, що до операцій «quasi cash» належать:

поповнення електронних гаманців,

брокерських або форекс-рахунків,

оплата дорожніх чеків, купівля віртуальних активів тощо.

Важливо: Для підтримки вимушених переселенців із України визначено, що фізичні особи також мають змогу в межах окремого ліміту у 100 тис. грн на місяць здійснювати транскордонні Р2Р-перекази з рахунків, відкритих у банках у національній валюті.

Однак здійснення операцій «quasi cash» із відповідних рахунків тимчасово заборонено.

Чому потрібні такі зміни, зважаючи на воєнний час?

За оцінками Національного банку, відповідні зміни сприятимуть поліпшенню кон’юнктури валютного ринку, що є необхідною передумовою для послаблення обмежень і надалі, а також зменшенню тиску на міжнародні резерви України.

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Починаючи з кінця березня, попит та пропозиція за експортно-імпортними операціями клієнтів на валютному ринку є загалом збалансованими. Водночас значні обсяги купівлі валюти банками для розрахунків із міжнародними платіжними системами створюють певний додатковий тиск на валютний ринок.

Зокрема, у березні обсяг чистих перерахувань іноземної валюти українськими банками на користь міжнародних платіжних систем становив 1,7 млрд дол. США, а з початку квітня (станом на 18 квітня) — 0,9 млрд дол. США.

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Необхідність у проведенні розрахунків із міжнародними платіжними системами виникає, зокрема, унаслідок використання платіжних карток для оплати операцій «quasi cash». Вони переважно здійснюються, щоб обійти чинні обмеження Національного банку, зокрема для інвестування за кордон, яке в умовах воєнного стану заборонено.

Отже, відповідні операції варто трактувати як такі, що призводять до непродуктивного виведення капіталу з країни. Як наслідок, Національний банк тимчасово частково обмежив можливості здійснення таких операцій.

Впроваджені зміни не стосуються використання платіжних карток за кордоном та в Україні для розрахунків із метою оплати вартості товарів, робіт та послуг, які можуть здійснюватися без обмежень.

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