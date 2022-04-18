НБУ думає над варіантами розширення кредитування бізнесу — Finance.ua
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НБУ думає над варіантами розширення кредитування бізнесу

Вчора 10:15Казна та Політика
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Національний банк на початку квітня звернувся до Кабінету міністрів із напрацюваннями щодо збільшення кредитування бізнесу.
Про це повідомляє Європейська бізнес-асоціація.
Серед напрацювань:
  • розширення програми портфельних гарантій на великі сільгосппідприємства та великі підприємства зі стратегічних галузей промисловості,
  • а також збільшення строку кредитування аграріїв на посівну з півроку до року.
«І якщо бізнес має додаткові пропозиції — закликаємо ними ділитися з Європейською бізнес асоціацією, будемо їх передавати в Нацбанк», — повідомила організація.
Як уточнив агентству «Інтерфакс-Україна» один із учасників зустрічі, серед інших пропозицій НБУ уряду — розширення держпідтримки на кредитні лінії, фінансовий лізинг, авальовані векселі, а також збільшення портфельних гарантій з 80% до 100% суми кредитів для «червоних» зон, де йдуть бойові дії.
Керівництво НБУ на зустрічі також повідомило, що у планах банків на другий квартал — кредитування українських підприємств майже на 66 млрд грн, зокрема найближчим часом 30 млрд грн на аграрну галузь, з яких 5,8 млрд грн уже виділено.
За даними агентства, в уряді раніше критикували банківську систему за небажання брати на себе ризики кредитування, особливо в «червоних» зонах, і пропонують вирішувати цю проблему у держбанках встановленням спеціальних kpi.

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За матеріалами: Економічна Правда
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