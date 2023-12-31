Експерт підбив економічні підсумки року: немає галопуючої інфляції, і це вже добре — Finance.ua

Експерт підбив економічні підсумки року: немає галопуючої інфляції, і це вже добре Сьогодні 11:42

Експерт підбив економічні підсумки року: немає галопуючої інфляції, і це вже добре

Утримання стабільного курсу валют та відсутність галопуючої інфляції вже можна розцінювати як позитивні підсумки року, що минає. Таку думку у коментарі УНН висловив експерт з міжнародної економіки Ігор Гарбарук.

Він нагадав, що 50% державного бюджету наразі формуються за рахунок запозичень.

«Тому в даному випадку — так, у нас є достатньо на сьогодні стабільна ситуація, стабільний курс міжнародних валют щодо нашої валюти та навпаки. У нас відсутня галопуюча інфляція, в нас тримається курс валют відповідно в тих умовах, у яких ми разом з вами живемо. Це можна оцінювати з позитивної точки зору», — вважає економіст.

Водночас, він зауважив, що уряд міг би робити більше для підтримки вітчизняного виробника.

«З іншої сторони, ми не бачимо з вами ніяких практично рішень зі сторони, наприклад, Міністерства економіки і Кабінету міністрів в цілому з розвитку економіки, чи, скажімо, з якоїсь реальної, не тільки на папері, допомоги для національного виробника. От ви можете назвати таке рішення? Я, наприклад, не можу», — зауважив Гарбарук.

Він наголосив, що влада має думати про те, як розвивати нашого національного виробника — інвестувати в реальні проекти, підтримувати, надавати преференції, розміщувати державні замовлення. Тоді ми побачимо в економіці реальні зміни.

«До тих пір ми будемо проїдати кошти, які нам дають наші партнери, і оплачувати ті імпортні товари і продукти, які донині постачаються в нашу країну.

Давайте будемо щиро казати, ми бачимо з вами великі страйки від польських, словацьких, угорських перевізників. Ми бачили страйки від фермерів з Польщі, коли українське зерно потрапило на польський ринок. Чому вони захищають свій ринок, а ми свій ринок ніяким чином не захищаємо?" - додав Гарбарук.

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Ще один важливий аспект, що впливає на економічну ситуацію в країні, — втеча бізнесу за кордон, перетікання в інші країни людей та грошей, які вони вивозять з собою. Ці люди влаштовуються в інших країнах, працюють, сплачують податки, сплачують там за товари та послуги. А отже в Україні бізнес недоотримає прибутки, а держава — податки.

«Тому міграційна ситуація на сьогодні катастрофічна. І ми прекрасно розуміємо, що мало того, гинуть найкращі з найкращих наших хлопців, наших дівчат, які на передовій», — сказав Гарбарук, додавши, що окрім людської трагедії втрата кожної людини несе з собою і економічні втрати.

За словами економіста, держава має думати про те, як повертати людей в Україну навіть в умовах війни.

«Ми маємо дійсно переходити на військові рейки, але це не просто у всіх все забрати і у всіх все поділити. Це пріоритет національного виробника, пріоритет забезпечення Сил оборони саме національними виробниками, починаючи від одягу, їжі і закінчуючи тим, що стосується озброєння і боєприпасів. Оце все має виробляти національний виробник», — наголосив експерт.

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