Екскерівникам «Антонова», оголосили підозру — їхні дії призвели до знищення «Мрії» — Finance.ua

Екскерівникам «Антонова», оголосили підозру — їхні дії призвели до знищення «Мрії» Сьогодні 10:29 — Казна та Політика

Екскерівникам «Антонова», оголосили підозру — їхні дії призвели до знищення «Мрії», Фото: Reuters

Правоохоронці повідомили про підозру колишнім керівникам державного підприємства «Антонов», через дії яких був знищений літак Ан-225 «Мрія».

Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі

За процесуального керівництва Офісу генпрокурора колишнім гендиректору ДП «Антонов», т.в.о. заступника гендиректора, а також заступнику директора з авіаційної безпеки держпідприємства повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, упродовж січня-лютого 2022 року Національна гвардія України була поінформована щодо можливої ескалації військового конфлікту зі сторони рф на території України.

На виконання розпорядження Генерального штабу ЗСУ Нацгвардія мала організувати заходи з посилення охорони та оборони окремих об’єктів, у тому числі аеродрому в смт Гостомель Київської області.

«Однак службові особи державного підприємства перешкодили законній діяльності військовослужбовців. Вони позбавили їх можливості вчасно вжити заходи щодо охорони та оборони аеродрому», — ідеться в повідомленні.

В ОГП повідомили, що такі дії підозрюваних призвели до загибелі людини та спричинення тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості ще двом особам, знищення літака АН-225 «Мрія», пошкодження інших літаків і автотранспортних засобів підприємства.

«Було втрачено контроль над стратегічним військовим об’єктом з подальшою тимчасовою окупацією прилеглих населених пунктів Київської області», — сказано в повідомленні.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив про об’єктивне розслідування цієї справи. «Ті, хто фактично допоміг ворогу знищити один із символів України, мають понести заслужене покарання. І СБУ зробить для цього усе необхідне. А новий літак наша держава обов’язково побудує, бо „Мрію“, як і Україну, неможливо зруйнувати», — зазначив Малюк.

Двом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, стосовно третього вирішується питання оголошення в розшук.

Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, один із найбільших і найпотужніших літаків у світі українського виробництва Ан-225 «Мрія» згорів наприкінці лютого минулого року внаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом.

Укрінформ За матеріалами:

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