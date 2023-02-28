Поб'є рекорди "Мрії": стало відомо, яким буде новий АН-225 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Поб'є рекорди "Мрії": стало відомо, яким буде новий АН-225

Технології&Авто
23
Поб'є рекорди "Мрії": стало відомо, яким буде новий АН-225
Поб'є рекорди "Мрії": стало відомо, яким буде новий АН-225
В Україні збудують новий літак АН-225 «Мрія», і авіаконструктори ДП «Антонов» вже почали над ним працювати. Його створять на базі попереднього літака, але ця модель поб’є всі рекорди старої «Мрії».
Генеральний конструктор ДП «Антонов» Владислав Власик розповів в ефірі телемарафону на ТСН про те, які роботи над літаком уже проведено.

Як виглядатиме новий літак «Мрія»

Наразі майстри проводять демонтаж фюзеляжу зруйнованого літака. Також фахівці шукають уцілілі деталі та елементи конструкції, щоб їх використовувати у новому літаку.
Новий АН-225 буде створено на базі недобудованого брата-близнюка «Мрії». Зовні цей літак не відрізнятиметься від зруйнованого борту. Але конструктори розповіли, що всередині це буде абсолютно новий літак із найсучаснішим обладнанням.
«Нова „Мрія“ буде ще потужнішою, легшою за попередню мінімум на 10 тонн, а це означає, що судно братиме на борт ще більше вантажу і летітиме ще довше і ще далі. Зараз йде стадія проєктування, вже сформували попередній технічний вид оновленого літака. Ми розуміємо, що літак АН-225 має бути модернізованим, тобто відновлювати його в тому стані, в якому він був, це недоцільно і недоречно», — розповів Власик.

А що із фінансуванням?

Відбудувати Ан-225 обійдеться дуже дорого, але для відновлення найбільшого літака у світі кошти готові дати міжнародні донори.
«Відновлення „Мрії“ — це і є відновлення країни. Як тільки „Мрію“ буде відбудовано, ми зможемо сказати, що українська авіаційна промисловість і взагалі потужність України — відбудована. Ось вона „Мрія“ — ось вона відбудована знову», — додав генеральний конструктор ДП «Антонов».
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.