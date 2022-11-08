«Антонов» уточнив інформацію про будівництво другої «Мрії» — Finance.ua

«Антонов» уточнив інформацію про будівництво другої «Мрії» Вчора 11:14 — Казна та Політика

«Антонов» уточнив інформацію про будівництво другої «Мрії»

Державне підприємство «Антонов» уточнило інформацію щодо побудови нової «Мрії», каже про початок конструкторських робіт.

Про свідчить заява ДП «Антонов» в Facebook.

«Наразі розпочалися конструкторські роботи в цьому напрямку. За наявною експертною оцінкою, на теперішній час є близько 30 відсотків комплектуючих, які можна використати для другого зразка літака. Вартість побудови літака оцінюється щонайменше у 500 млн євро. Проте про конкретну суму поки говорити зарано», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДП «Антонов» будує другий літак Ан-225 «Мрія» після того, як він був зруйнований у лютому російськими окупантами у ході наступу на Київщині.

Довідка Finance.ua:

у перший день повномасштабної війни рф проти України російські окупанти знищили у Гостомелі флагман української авіації — літак Ан-225 «Мрія»;

«Антонов» відразу заявив, що «Мрію» будуть відбудовувати. Проте вартість такої ідеї була незрозуміла — з боку «Укроборонпрому» та представників лунала оцінка від 120 млн дол. і до 3 млрд дол. Проте, як тоді писав конструктор ДП «Антонов» Анатолій Вовнянко, насправді добудова коштуватиме близько 250-300 мільйонів доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.