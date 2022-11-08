«Антонов» уточнив інформацію про будівництво другої «Мрії» — Finance.ua
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«Антонов» уточнив інформацію про будівництво другої «Мрії»

Казна та Політика
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«Антонов» уточнив інформацію про будівництво другої «Мрії»
«Антонов» уточнив інформацію про будівництво другої «Мрії»
Державне підприємство «Антонов» уточнило інформацію щодо побудови нової «Мрії», каже про початок конструкторських робіт.
Про свідчить заява ДП «Антонов» в Facebook.
«Наразі розпочалися конструкторські роботи в цьому напрямку. За наявною експертною оцінкою, на теперішній час є близько 30 відсотків комплектуючих, які можна використати для другого зразка літака. Вартість побудови літака оцінюється щонайменше у 500 млн євро. Проте про конкретну суму поки говорити зарано», — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДП «Антонов» будує другий літак Ан-225 «Мрія» після того, як він був зруйнований у лютому російськими окупантами у ході наступу на Київщині.

Довідка Finance.ua:

  • у перший день повномасштабної війни рф проти України російські окупанти знищили у Гостомелі флагман української авіації — літак Ан-225 «Мрія»;
  • «Антонов» відразу заявив, що «Мрію» будуть відбудовувати. Проте вартість такої ідеї була незрозуміла — з боку «Укроборонпрому» та представників лунала оцінка від 120 млн дол. і до 3 млрд дол. Проте, як тоді писав конструктор ДП «Антонов» Анатолій Вовнянко, насправді добудова коштуватиме близько 250-300 мільйонів доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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