Ексголову правління банку підозрюють у розтраті коштів під час війни — Finance.ua
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Ексголову правління банку підозрюють у розтраті коштів під час війни

Кримінал
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Ексголову правління банку підозрюють у розтраті коштів під час війни
Ексголову правління банку підозрюють у розтраті коштів під час війни, Фото: dbr.gov.ua
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому Голові правління комерційного банку та екскерівнику приватного підприємства. Під час повномасштабного вторгнення рф вони заволоділи коштами банківської установи.
Про це повідомляється на сайті ДБР.
Комерсант у липні 2022 року звернувся до банку для отримання кредиту на 20 млн грн для начебто закупівлі тканини в іноземних виробників.
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Голова правління, діючи у змові з бізнесменом та іншими посадовцями банківської установи, та попри відсутність відповідного майнового забезпечення кредиту з боку підприємства, безпідставно оформив кредит. Згодом, ці кошти були перераховані на адресу компаній нерезидентів та обготівковані за кордоном, а тканина в Україну завезена так і не була.
Зазначимо, що цей комерційний банк у жовтні 2022 року був визнаний НБУ неплатоспроможним через нездатність виконувати свої зобов’язання за кредитами рефінансування. Кошти фізичних осіб, які тримали на рахунках банку понад 1.2 млрд грн, повертатиме держава через Фонд гарантування вкладів.
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Колишні Голова правління банку та керівник підприємства підозрюються у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).
Фігурантам загрожує до дванадцяти років ув’язнення.
За матеріалами:
Finance.ua
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